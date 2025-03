Brésil : le Cerrado, un paradis en sursis

Puis, durant les années 1970, survint un changement plus radical encore. Des agronomes brésiliens travaillant pour un laboratoire national mirent au point un engrais riche en chaux, à même de modifier le sol ingrat du Cerrado et d’y planter des cultures de rente. Des systèmes d’irrigation industriels viendraient compenser la saison sèche et les pompiers maîtriseraient les feux. L’exploitation du Cerrado pouvait commencer.

Bulldozers et tracteurs entrèrent en action, défrichant des milliers de kilomètres carrés de broussailles. Du maïs, de la canne à sucre et surtout du soja furent plantés avant d’être acheminés à travers le pays en camions jusqu’aux ports de l’Atlantique. La Chine, les États-Unis et l’Europe achetèrent ces denrées, et le défrichage s’intensifia. Les plus grandes entreprises agricoles du monde implantèrent de gigantesques fermes industrielles dans la région. L’économie brésilienne était en plein boom. On travailla encore plus de terres ; il semblait ne pas y avoir de limites. Dans une tribune parue en 2021, une spécialiste de la Banque mondiale expliquait que la zone était considérée comme abritant « le potentiel agricole le plus important de la planète ».