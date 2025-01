Canada : bientôt la fin des patinoires extérieures ?

L’année dernière, Ottawa a vécu sa plus courte saison de patinage : la patinoire du canal Rideau n’a ouvert que dix jours en raison de conditions météorologiques chaudes et humides. Et cela avait été pire l’année précédente, puisque la patinoire n’avait jamais pu ouvrir.

Partout dans le pays, des patinoires connaissent le même sort.

Pour que la glace soit suffisamment solide pour être praticable, les températures doivent être restées en dessous des -10 °C pendant dix à quinze jours consécutifs. Ces conditions, autrefois courantes au Canada, sont de plus en plus éphémères. Une étude a révélé qu’entre 1951 et 2005, la durée des saisons de patinage s’est raccourcie de 20 à 30 %, les baisses les plus importantes ayant été enregistrées en Alberta, dans l’est de la Colombie-Britannique et dans le sud des Prairies.

Selon les chercheurs, il ne sera peut-être même plus possible de patiner en extérieur à Montréal d’ici le milieu du siècle.

QUAND PATINER AIDE À BRISER LA GLACE