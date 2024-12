Après vingt ans de combat, le fleuve Klamath a été sauvé par les Autochtones

Nous avons fait des erreurs et nous avons beaucoup appris au cours de ces années. Nous avons rencontré les membres de l’Indigenous Peoples Power Project, qui nous ont initiés à l’art de l’action directe non violente. Nous avons organisé des sit-in et nous nous sommes introduits en douce dans des bâtiments. Nous avons même soudoyé des gens pour accéder à des évènements. Nous nous sommes rendus aux assemblées des actionnaires des entreprises qui ont été successivement propriétaires des barrages, d’abord à Édimbourg (Écosse) chez ScottishPower, puis à Omaha, dans le Nebraska (États-Unis) chez Berkshire Hathaway, où nous avons déroulé une banderole sur laquelle était écrit « Klamath Dams = Cultural Genocide » (Barrages sur le Klamath = génocide culturel). On nous a insulté, craché dessus, délogé de force et dit que c’était impossible. Mais où que nous allions, nous chantions notre désormais célèbre refrain : « Undam the Klamath, Bring the Salmon Home ! » (Démantelons les barrages du Klamath et faisons revenir les saumons).

Notre coalition était composée de membres de diverses tribus du bassin Klamath. Même si nous sommes très différents, nous avons une chose en commun : le saumon, qui est d’une importance capitale pour nous. Nous avons dû travailler dur pour laisser de côté le traumatisme de la culture du « diviser pour régner » de l’assimilation et apprendre à nous faire confiance. Nous avons uni nos familles par le mariage, nous avons eu des enfants et nous les avons élevés ensemble. Et nous avons tous contribué à rendre ce qui était impossible possible.

Le 17 novembre 2022, après de nombreux arrêts et reprises, et désormais avec mon mari et nos cinq enfants à mes côtés, nous nous sommes à nouveau réunis autour d’un feu sur les berges du Klamath. Mais cette fois-ci, l’heure était aux réjouissances. Nous avons apporté nos vieilles banderoles et pris des photos avec tandis que le brouillard qui s’élevait du fleuve nous enveloppait. Nous avons souri, ri et pleuré en configurant une connexion internet par satellite et en regardant la FERC approuver à l'unanimité le démantèlement de quatre barrages sur la rivière Klamath. Vingt ans de travail, toute notre vie d'adulte et celle de nos enfants, ont abouti à une décision rendue en deux minutes.

Je dis toujours que l'Ishkêesh (le fleuve Klamath) a défini mon existence. Il a façonné mon enfance et a influencé ma carrière ; c'est là que j'ai rencontré mon mari et que nous avons fondé notre famille tout en faisant campagne. Aujourd'hui, lorsque je regarde notre fleuve qui se porte de mieux en mieux, je me dis que l’ épisode de mortalité massive des poissons de 2002 était peut-être l'appel à l'action de notre Créateur, et je ressens une profonde gratitude pour la façon dont nous avons réagi. Les autochtones d’Amérique se lèvent pour sauver le monde grâce à leurs connaissances traditionnelles et, bien que la coalition soit plus silencieuse ces jours-ci, nous avons élevé une génération de protecteurs qui ont les moyens de faire changer les choses.