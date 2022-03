Ces "orteils de dragons" sont comestibles... et déjà menacés

À l’époque, elle a fait du démarchage auprès de restaurants de la ville de Portland et a lentement lancé un commerce pour répondre aux petites commandes passées par des chefs intrigués. « Ceux qui s’y intéressaient vraiment, c’était très amusant de partager cette connexion avec eux, et d’avoir une raison de sortir et d’aller trouver des percebes », explique-t-elle.

La chef Maylin Chavez était l’une d’entre eux : son bar à huîtres à Portland, l’Olympia Oyster Bar, a ouvert en 2014 et a depuis fermé ses portes. Chavez se rappelle son enthousiasme lorsque Penner lui a parlé des pouces-pieds. « J’étais toujours à la recherche de choses avec lesquelles j’avais grandi », confie-t-elle. « En Basse-Californie, on en mangeait jusqu’à plus faim. »

« Avec mon grand-père, on descendait jusqu’à la plage et on ramassait le repas », se souvient Chavez. Ils ramassaient des palourdes de Pismo (Tivela stultorum), des palourdes chocolat du Mexique et des moules, en plus des pouces-pieds lors de leurs balades le long des plages de Salinas, puis s’installaient et pique-niquaient. Ils écaillaient les coquilles avec un vieux couteau, et les agrémentaient de sauce piquante et de citron vert.

« En grandissant dans cet environnement, c’est ça que nous mangions. C’est une partie intégrante de la raison pour laquelle je fais ce que je fais », ajoute Chavez, qui a même appelé son chien Percy, en référence aux percebes, le nom espagnol des pouces-pieds.

Penner rêve que les locaux et les visiteurs aient ce genre de relation avec les coquillages qui longent la côte près de Garibaldi. « C’est tout un processus qui consiste à être dans l’environnement. Se déplacer pour aller les récolter, puis les ramener à la maison et avoir quelque chose à manger », dit-elle.

UNE DURE VÉRITÉ

Tandis que les restaurants fermaient leurs portes au début de la pandémie, Penner a commencé à faire des recherches sur le système alimentaire de la région et en est arrivée à une réalisation accablante concernant les pouces-pieds : « Je ne pense pas qu’il soit possible de les commercialiser tout en assurant leur durabilité », affirme-t-elle. « C’est génial d’avoir un petit quelque chose de spécial comme cela, mais je ne vais pas encourager la surconsommation d’une ressource, de quelque chose d’aussi précieux. » Elle a donc arrêté de les récolter.

Les pouces-pieds s’épanouissent sur des surfaces texturées et en eau aérée, comme les vagues violentes qui s’écrasent contre ces espaces intertidaux rocheux de la baie de Tillamook. Malgré l’agitation, ils s’accrochent fermement, en particulier sur les algues rugueuses, les moules et les plus petits pouces-pieds : cela minimise la compétition pour l’espace avec les anémones, les étoiles de mer, et les algues douces qui ne peuvent pas survivre aux vagues violentes. La surexploitation lisse ces surfaces rugueuses, ce qui empêche l’installation de nouveaux pouces-pieds.