À partir du 2 août, l'humanité vit à crédit

Calculé tous les ans depuis 1986 par l’ONG Global Footprint Network , le « jour du dépassement de la Terre » comparait jusqu'à cette année plus de 15 000 données fournies par des agences des Nations Unies, comme l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l’empreinte écologique de l’Homme avec la biocapacité de la planète. Des données actualisées avec un décalage de trois à quatre ans, en moyenne, avec l'année en cours.

Afin de parvenir à une évaluation plus précise, le Global Footprint Network considère désormais des données fournies par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ou encore par le Global Carbon Project, afin de quantifier les émissions mondiales de gaz à effet de serre et leurs causes. Cette nouvelle méthode a permis de reculer la date d'un peu plus de quatre jours.