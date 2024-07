Climat : l'Italie est en train de devenir une région tropicale

Natale Torre s'occupe de bananes qui poussent dans une serre. Torre possède l'une des plus grandes pépinières de plantes tropicales d'Italie. Les régions du sud de l'Europe comme la Sicile étant de plus en plus souvent confrontées à des conditions climatiques extrêmes, les plantes tropicales, plus résistantes, gagnent de plus en plus en popularité.