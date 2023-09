Le mystère de la "langue froide" du Pacifique

Toute la planète se réchauffe à un rythme alarmant... Toute ? Non. Près d’un tiers de l’océan Pacifique au large du Pérou et de l’Équateur refroidit, défiant les modèles climatiques. Pourquoi donc ? Pour l’instant, ce phénomène reste un mystère.

« Pendant longtemps, nous pensions que ce refroidissement n’était qu’une phase. Il faut comprendre les scientifiques : cette zone-là, est naturellement froide, on la surnomme d’ailleurs la "langue froide", et les variations de températures dans le Pacifique sont fréquentes » détaille Pedro DiNezio, climatologue à l’université du Colorado et spécialiste de cette région. Les cycles El Niño et La Niña, qui font varier les températures du Pacifique environ tous les cinq ans, en attestent. Sauf qu’ici, cela fait quarante ans que cette zone se refroidit. Difficile de comprendre alors que les modèles prévoyaient un réchauffement global de la température du Pacifique. Est-ce naturel ? Un changement provoqué par les activités humaines ? Le comprendre est crucial : cette zone influence près de deux tiers du climat de notre planète.

Au beau milieu de ces questions sans réponses, quelques certitudes demeurent. Avec ce contraste de plus en plus poussé entre cette « langue froide » qui se refroidit depuis quarante ans et le reste de l’océan qui se réchauffe, les alizées gagnent en puissance (ce sont les différences de températures qui créent les vents). Conséquence : ces vents poussent plus d’eau contre les côtes des îles du Pacifique tropical, comme les îles Tuvalu et les îles Marshall. Le niveau de la mer s'y élève ainsi trois fois plus rapidement que dans le reste du monde. « C’est colossal ! Certes, le phénomène peut sembler lointain. Pour vous donner un équivalent, c’est comme si l’on vous disait que les températures en Europe allaient augmenter trois fois plus rapidement que prévu » souligne le climatologue.