Pour décarboner, il faut comprendre le carbone, essentiel pour la planète

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le carbone ?

Le carbone est un élément chimique représenté par la lettre C. C'est un composant essentiel de toutes les formes de vie et il constitue une grande partie des végétaux et des êtres vivants. Le carbone devient problématique lorsqu'il résulte de la combustion de matières végétales ou carbonées. Cette combustion entraîne la formation de CO 2 dans l'atmosphère, ainsi que la libération de chaleur.

Quel est son rôle dans les organismes vivants et comment circule-t-il dans les écosystèmes ?

Le rôle du carbone dans les organismes vivants relève de la biologie mais ce que je peux dire c’est qu'il est un constituant essentiel de toutes les plantes. Le carbone circule à travers les matières organiques, en particulier les matières végétales.

Notons qu'avant la révolution industrielle et l'utilisation des énergies fossiles, la principale source d'énergie était le bois et les matières végétales, en plus de l'énergie animale et humaine, de l'énergie hydraulique, des moulins à eau et de l'énergie éolienne des moulins à vent. À cette époque, les émissions de CO 2 étaient faibles. Cependant, à partir du début du 19e siècle, l'utilisation massive du charbon, du pétrole et du gaz naturel a bouleversé l'économie du carbone. Ces énergies fossiles sont en réalité des matières végétales transformées sur de longues périodes géologiques en énergie fossile. Cette utilisation a considérablement augmenté la capacité à produire de la chaleur grâce à la réaction chimique C+O 2 = CO 2 . Cela a conduit à la révolution énergétique et industrielle, avec l'invention des machines à vapeur, des locomotives et des chemins de fer…

À partir du milieu du 20e siècle, la consommation d'énergie fossile a considérablement augmenté en raison de la croissance démographique et cela a entraîné l'accumulation de CO 2 dans l'atmosphère, de manière toujours croissante. Le CO 2 est l'un des principaux gaz à effet de serre, contribuant au changement climatique dangereux que nous observons actuellement. Pour enrayer ce phénomène, il faudrait arrêter de consommer ces énergies fossiles qui alimentent le système énergétique à l’échelle mondiale.

Quelles stratégies mettre en place ?

Depuis les rapports alarmants du GIEC, il apparaît essentiel de mettre en place des solutions pour faire face au changement climatique. Une des principales solutions consiste à réduire rapidement, et de manière radicale, la consommation des énergies fossiles. Il faut freiner cette machine énorme lancée à grande vitesse pour limiter l'accumulation de CO 2 dans l'atmosphère.