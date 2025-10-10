Comment le Protocole de Montréal a (presque) sauvé la couche d’ozone

Le 16 septembre dernier, à l’occasion du 38ᵉ anniversaire du Protocole de Montréal, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies s’est félicitée du rétablissement progressif de la couche d’ozone. Depuis les années 2000, le trou découvert dans les années 1980 a commencé à se résorber lentement et devrait disparaître complètement au cours des prochaines décennies.

Au-dessus de nos têtes, dans la stratosphère, l’ozone se concentre à 15 à 35 km d’altitude selon les latitudes, formant un bouclier vital pour la vie sur Terre. « L’ozone est un gaz très important pour la vie sur Terre, parce que c’est lui qui nous protège du rayonnement ultraviolet [B émis par le] Soleil », rappelle Sophie Godin-Beekmann, directrice de l’Institut Pierre-Simon Laplace. Un composant essentiel donc, mais présent en très faibles quantités. « On trouve au maximum six à dix molécules d’ozone par million de molécules d’air », précise-t-elle.

Dans la seconde moitié du 20e siècle, cet équilibre fragile a été rompu par les émissions de chlorofluorocarbures (CFC), des composés chlorés produits par l’industrie chimique et largement utilisés dans la réfrigération, la climatisation, les aérosols ou encore les mousses isolantes. Leur dégradation dans l’atmosphère a provoqué l’amincissement de la couche d’ozone et l’apparition de trous saisonniers dans les régions polaires, dont un particulièrement vaste au-dessus de l’Antarctique. « Si l’ozone ne filtre plus, ou si sa capacité à filtrer ce rayonnement UV est diminuée, il y a un risque important pour les populations humaines de cancers de la peau, de problèmes oculaires, de cataractes. Les rayonnements ultraviolets peuvent aussi atteindre l’ADN des cellules », explique la chercheuse.

Dès les années 1970, les premières alertes scientifiques mettent en évidence le rôle destructeur des CFC sur la couche d’ozone. Elles aboutiront en 1987 à la signature du Protocole de Montréal par vingt-quatre États, sous l’impulsion des États-Unis. Ce traité, qui réglemente l’usage des CFC, a permis d’éliminer plus de 99 % des substances responsables de l’appauvrissement de la couche d’ozone. Si les politiques actuelles sont maintenues, la couche d’ozone devrait retrouver son niveau de 1980 d’ici 2045 au-dessus de l’Arctique, 2066 au-dessus de l’Antarctique, et dès 2040 dans le reste du monde.

LE TOURNANT DE 1985

En 1957 et 1958, lors de l’Année géophysique internationale, les chercheurs du British Antarctic Survey entreprennent pour la première fois de mesurer l’épaisseur de la couche d’ozone en Antarctique. Ces observations sont poursuivies tout au long des années 1960 et 1970. L’équipe britannique constate qu’au cours du printemps polaire (septembre-octobre), les valeurs d’ozone enregistrées deviennent anormalement faibles.

Après avoir vérifié leurs instruments, les chercheurs confirment le phénomène et publient en 1985 un article resté célèbre dans la revue Nature, signé par Farman, Gardiner et Shanklin. Pour la première fois, il met en évidence un trou saisonnier dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique, suscitant une vive inquiétude dans la communauté scientifique. « Cet article faisait état de cette destruction et la mettait en corrélation avec l’augmentation de l’abondance des composés chlorés dans la stratosphère », explique Sophie Godin-Beekmann.

Pourtant, la menace des émissions de CFC avait déjà été évoquée dans les années 1970. « Il y avait déjà eu des alertes sur la possibilité que les activités humaines puissent détruire la couche d’ozone », rappelle la chercheuse. L’industrie chimique avait commencé à chercher des substituts et certains pays avaient interdit les bombes aérosols contenant des produits chlorés. Mais l’inquiétude était vite retombée : les modèles atmosphériques disponibles à l’époque laissaient penser que la destruction de l’ozone par ces gaz se produisait surtout vers 40 km d’altitude, une zone où l’ozone est naturellement peu abondant. Le risque paraissait donc limité et l’usage des CFC s’était poursuivi massivement.