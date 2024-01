Comment résoudre le problème des espèces invasives à travers le monde ?

CHASSEURS DE SERPENTS EN FLORIDE

À quoi vous font penser les mots « Floride » et « reptiles » ? Aux alligators peut-être ? Et qu'en est-il du python birman ? Ces colosses qui peuvent atteindre cinq mètres de longueur ont été introduits aux États-Unis dans les années 1980 comme animaux de compagnie de luxe. Quarante ans de fugues et d’abandons plus tard, leur population a explosé et l'État compterait désormais entre cent mille et un million de serpents dans la nature. Ils ont subtilisé la place de l'alligator au sommet de la chaîne alimentaire et perturbent les écosystèmes fragiles de la région, comme l'emblématique parc national des Everglades, en s'attaquant à diverses espèces natives, parmi lesquelles le lynx, le raton laveur ou encore les opossums. Les vidéos d'affrontement entre le python et l'alligator ont inondé YouTube et, généralement, c'est le python qui l'emporte. Les autorités ont réagi en encourageant les chasseurs de python à capturer et à éliminer les serpents de façon humaine. Organisé chaque année par la Florida Fish & Wildlife Foundation (FFWF), le Florida Python Challenge est devenu un événement sportif majeur du calendrier de l'État, au cours duquel les chasseurs tentent de capturer le plus grand nombre de pythons pour avoir une chance de remporter les milliers de dollars de récompense. Parmi ses chasseurs les plus actifs, la Floride compte deux femmes : Donna Kalil, 61 ans, et sa protégée Amy Siewe, qui à elles seules ont déjà capturé des centaines de pythons. Reste à savoir si la chasse peut avoir un impact mesurable sur le contrôle de la population de cette espèce invasive.