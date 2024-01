Les récifs coralliens survivront-ils à l'anthropocène ?

La course est donc lancée pour sauver les récifs de l'extinction et tous les espoirs semblent se tourner vers une biorégion particulièrement prometteuse : le Triangle de corail. Si les récifs coralliens sont les forêts pluviales de nos océans, le Triangle de corail est la version sous-marine de l'Amazonie. Grande comme dix fois la France, cette biorégion abrite plus d'espèces marines que n'importe quel autre endroit de la planète et traverse à elle seule six pays : les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon et le Timor oriental. Aucun concurrent ne peut rivaliser avec l'étendue et la richesse du Triangle de corail.