La prolifération des microalgues toxiques sur les côtes françaises est-elle inquiétante ?

Mise en cause au printemps dernier, Pseudo-nitzschia australis produit une toxine amnésiante, l’acide domoïque, qui peut provoquer des troubles gastriques chez les personnes qui en consomment. « On dit qu’elle est amnésiante parce que, dans les cas les plus sévères, elle peut entraîner des pertes de mémoire à court terme », précise la spécialiste de l’Ifremer. Aucun cas de décès ni de forme grave de contamination liée à Pseudo-nitzschia australis n’a été recensé en France. Et pour cause : « grâce aux programmes de surveillance, on anticipe. Les services de l’État ferment les secteurs de production de coquillages contaminés et procèdent à ce qu’on appelle des retraits-rappels des lots concernés », souligne Maud Lemoine.

En matière de blooms toxiques, la chercheuse explique que « les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément. On a des années avec beaucoup de microalgues toxiques », comme c’était le cas pour l’espèce Dinophysis en 2020 et 2021. « Puis des années où il ne se passe rien, où il y en a un tout petit peu, et les coquillages ne sont pas embêtés », poursuit la chercheuse. Ces épisodes d’efflorescence suivent des cycles. Les scientifiques du REPHY étudient ces séries temporelles depuis quarante ans et tentent de s’affranchir des variations interannuelles pour dégager des tendances. « Aujourd’hui, c’est encore trop tôt pour tirer des conclusions vraiment définitives » sur un lien direct entre réchauffement climatique et prolifération accrue des microalgues. « Mais on a quand même des intuitions, et c’est pour cela qu’on construit des hypothèses », conclut-t-elle.

UN ÉQUILIBRE FRAGILE

Pour Vincent Doumeizel, ces phénomènes s’expliquent en partie par la pollution générée par l’activité humaine sur la terre : « tous ces nitrates et ces phosphates, avec lesquels on fait grandir nos plantes, finissent en grande partie dans l’océan » et favorisent la prolifération « de microalgues que nous ne souhaitons pas voir ». « La solution serait avant tout de mieux contrôler ce qui se passe sur la terre et de rétablir un équilibre avec la mer », poursuit-il. Il déplore un manque de compréhension, à l’échelle mondiale, de l’importance de ce qui se joue dans l’océan, et insiste sur la nécessité d’un véritable effort d’éducation de la population. Malgré cela, il reste optimiste : « je crois que le 21ᵉ siècle sera celui de la grande découverte des micro-organismes marins », ce qui permettra de juguler les crises planétaires qui se dressent devant nous.