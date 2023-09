Mayotte traverse une grave crise qui prive ses habitants d'eau deux jours sur trois

« L’ARS a publié quelques états des lieux des réserves en eau disponibles », explique Esteban. « Mais la communication est peu transparente » et il y a peu d’informations sur la manière dont vont êtres organisées les coupures. « Ils nous annonçaient après coup qu’on avait eu une coupure trois jours plus tôt ». L’urbaniste explique que les zones définies changent sans arrêt, et que la majorité des annonces sont faites en français « tandis qu’une bonne partie de la population locale ne sait pas le parler et encore moins le lire et l’écrire ».

Des camions-citernes desservent les quartiers. « Et c’est en libre service », explique Esteban. Cette pratique de distribution de l’eau conduit à des attroupements de personnes, notamment des mères de famille qui arrivent de toutes les habitations environnantes chargées de jerricans, ce qui conduit à des violences lors des distributions d'eau. « En 30 minutes, le camion citerne est vide ».

La distribution de l’eau soulève également des questionnements sur fond de discriminations. « En principe, excepté le chauffage et l’entretien des canalisations, l’eau est gratuite en métropole. Ici, il aurait été question de réserver l’eau exclusivement aux Mahorais, excluant les Comoriens et Malgaches », affirme l'urbaniste. En principe, des bornes fontaines monétiques, financées par l’ARS et installées par la SMAE, sont disponibles pour les populations les plus défavorisées.

L’EAU DISPONIBLE EST-ELLE POTABLE ?

Ces derniers mois, de nombreux doutes se sont installés quant à la salubrité et à la potabilité de l’eau disponible, alors que l’ARS, chargée des contrôles de la qualité de l’eau et la SMAE (Société Mahoraise des Eaux), réseau de distribution de l’eau, assurent que l’eau ne présente pas de signes de contamination pour le moment. Olivier Brahic indique qu’un travail collaboratif est fait avec le Ministère de la Santé pour mener des campagnes de vaccination préventives, notamment contre la typhoïde et le choléra.

Les informations communiquées aux populations sont principalement préventives. « La pénurie d’eau peut engendrer des risques sanitaires, d’autant plus qu’avec les coupures d’eau, les tuyaux ne sont plus en pression, augmentant le risque d’infiltrations de germes ». Le directeur de l’ARS ajoute que trois préconisations majeures sont diffusées pour « éviter que cette crise de l’eau ne se transforme en crise sanitaire ».

Dans un premier temps, il est recommandé de « faire bouillir l’eau après sa remise au robinet ». Mesure qui est accompagnée de recommandations de plages horaires à respecter. « Pour les personnes qui vont être coupées pendant plus de 48 heures, il y a une plage de sécurité de 12 heures pendant laquelle l’eau est réputée non potable », ajoute-t-il. Ce qui laisse peu de temps pour constituer des réserves. Dans un deuxième temps, il est « demandé à la population de faire très attention au stockage de l’eau », ajoute Olivier Brahic. Un stockage dans des grosses cuves est approprié pour une eau à usage sanitaire, qui peut être conservée plus longtemps qu’une eau destinée à la consommation, laquelle ne peut pas être conservée plus de 48 heures dans des jerricans. « Après 48 heures, il n’y a plus de chlore. Le risque bactériologique est donc plus élevé ». Enfin, l’hygiène, notamment des mains, est également à respecter, car elle permet selon l’OMS de diminuer de moitié le risque de contamination.

Tandis qu’une vague de gastro-entérite vide les stocks anti-diarrhéiques de l’île, aucun lien n’a été établi avec la qualité de l’eau à ce jour selon les services publics. Parallèlement, de nombreux habitants rapportent que l’eau des canalisations est boueuse. « L’eau ne peut pas être bue le matin. Elle a une texture très blanchâtre et une odeur vraiment particulière. […] J’ai déjà fait une intoxication alimentaire parce que j’ai bu de l’eau une heure ou deux après la fin de la coupure », témoigne Esteban. « Est-ce qu’il y a des bactéries dans l’eau ? Je ne sais pas. Après, ce qui est sûr, c’est que la crise de l’eau a des conséquences sanitaires ».

Les habitants peinent à maintenir des mesures d’entretien de l’espace privé comme public. Les déchets s’accumulent dans les canalisations et dans les poubelles. « Vu qu’il n’y a plus de sanitaires, les gens font leurs besoins dehors devant chez eux. Ça attire des rats », mais pas seulement. En raison de la déforestation de plus en plus d’espèces sont en contact avec l’Homme. « Les animaux affamés viennent se nourrir dans les poubelles. Et c’est un cercle vicieux, parce que certaines de ces espèces sont consommées à Mayotte ».

De plus, une autre problématique à prévoir est « l’effet de débordement ». Les réseaux vont se retrouver subitement submergés de quantités d’eaux supérieures à leur capacité initiale. « Et comme il pleut énormément sur l’île, cela entraînera tous les déchets, qui vont par la suite se déverser dans les cours d’eau, voieries, canalisations, etc. » souffle l'urbaniste. Il n’est pas recommandé de se baigner après les deux premières semaines de pluie, car d’énormes quantités de déchets sont ainsi charriées.

UNE ORGANISATION DISCUTABLE DES INFRASTRUCTURES

Quand bien même la consommation au robinet a diminué de 25 %, le niveau des réserves des deux retenues collinaires continue de baisser. « L’une est vide et la deuxième se trouve aux alentours des 10 % », précise-t-on sur l'île, indiquant une problématique majeure au niveau des infrastructures.