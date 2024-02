Pesticides : par quoi peut-on les remplacer ?

Pour l'arboriculture, on utilise le biocontrôle par médiateurs chimiques, aussi appelé « confusion sexuelle ». Cela consiste à émettre des phéromones femelles pour désorienter les mâles. Ainsi, les mâles et femelles n’arrivent pas à se rencontrer, et ne pondent pas sur la culture. Cette méthode est notamment pratiquée sur la Tordeuse orientale du pêcher (Grapholita molesta), un papillon ravageur.

L’avantage du biocontrôle, est qu’il permet d’éviter les problèmes sanitaires engendrés par les produits phytosanitaires plus classiques. Surtout que certains produits ne sont plus aussi efficaces qu'avant. « Ils ont été beaucoup utilisés, et il n’y a pas un taux de renouvellement pléthorique. Ce qui fait qu’aujourd’hui, les bioagresseurs peuvent devenir résistants aux pesticides chimiques », explique Fabienne Maupas, directrice scientifique de l’Institut Technique de la Betterave (ITB). Il arrive ainsi régulièrement que « des graminées deviennent résistantes aux produits de désherbage, ou des champignons aux fongicides ».

Malgré tout, cette méthode est encore minoritaire dans la protection des cultures françaises. Selon le site du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, les solutions de biocontrôle représentaient 13 % du marché de la protection des plantes en 2021.

La principale difficulté avec l’utilisation des produits de biocontrôle se trouve selon elle, dans « tout ce qui est lutte contre les adventices », c’est-à-dire les mauvaises herbes en culture. Pour lutter contre elles, il n’existe « pas grand-chose ». L’acide pélargonique pourrait être une solution, mais la scientifique estime qu’il présente « pas mal d’inconvénients. Il peut être utilisé en remplacement du glyphosate, mais n’a pas une aussi grande efficacité ».

Fabienne Maupas rappelle que « tout ce qui est naturel n’est pas forcément bon pour nous ». Ainsi, les produits de biocontrôle subissent eux aussi une procédure d’homologation. « Ils doivent être approuvés au niveau européen et avoir une autorisation de mise sur le marché délivrée au niveau national par l’ANSES ». Même si les procédures sont « généralement accélérées » car, explique-t-elle, il y a « moins de risques », ils font quand même l’objet d’une évaluation scientifique complète. Il est donc important de distinguer les produits de biocontrôle, les vingt-quatre « substances de base », qui ne sont pas réglementées et ne subissent pas de procédure d’homologation. Par exemple, certains agriculteurs utilisent des produits à base de bière pour lutter contre les limaces, du lait ou du vinaigre pour désherber et de l’ortie ou de la prèle comme insecticide.

Roman Roynard, paysan dans le Lot-et-Garonne, a fait le choix de n’utiliser aucun produit phytosanitaire de synthèse sur son exploitation. Il cultive une grande variété de fruits et légumes sur une petite surface, et possède également quelques brebis. Il précise qu’il est avant tout dans une démarche d’« auto-suffisance », et ne vend que les surplus de ses récoltes. « On n’est pas dans une logique de production », résume-t-il.

La « logique intensive, dit-il, c’est une logique de spécialisation ». Il estime ainsi que son modèle de pluricultures, dans lequel il n’utilise pas de produits phytosanitaires, ne peut pas s’adapter aux grandes exploitations de monoculture qui ont pour objectif de produire le plus possible. Malgré son choix, il comprend la situation des agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires. « Quand on est pris à la gorge et qu’il faut gagner de l’argent avec son exploitation, il faut faire des choix et des compromis, pour essayer de pouvoir s’en sortir ». Selon lui, « les conditions dans lesquelles on demande aux agriculteurs de travailler ne permettent pas de le faire sans pesticides. […] Il y a des gens qui aimeraient faire sans, mais compte tenu ce qu’on leur impose comme rythme, ils ne peuvent pas faire autrement ».