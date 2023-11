Les terres gelées d’Alaska pourraient devenir des terres agricoles

Mais ces arguments risquent d’être difficilement audibles. Dans les prochaines années, la demande alimentaire va augmenter, puisque l’on devrait atteindre les 10 milliards d’êtres humains sur Terre d’ici 2050, selon un rapport de l’ONU. Dans le même temps ; à cause du réchauffement climatique, il va devenir de plus en plus difficile de cultiver dans les champs qui existent déjà, notamment dans les tropiques. « Certaines plantes ne pourront plus pousser, d’autres seront de moins bonne qualité » résume Alexandra Gardner. 72 % des terres actuellement cultivables devraient ainsi perdre en diversité des cultures, notent les scientifiques dans l’étude. En plus, d’après le GIEC, 10 % des terres agricoles actuelles deviendront inadaptées au climat d’ici 2050. Le tout, souvent, dans des régions déjà fragiles et exposées à la faim, notamment en Afrique, en Asie, en Amérique centrale et du Sud.