Des coraux "super-résistants" pourraient sauver les récifs des Caraïbes

Le projet a déjà commencé. Au mois de mai, des scientifiques de l’université de Miami ont collecté treize spécimens de coraux corne d’élan (Acropora palmata) dans les eaux de la baie de Tela dans le cadre de la toute première tentative mondiale de culture de coraux de deux pays différents. Ce projet a pour but d’améliorer la tolérance des coraux aux vagues de chaleur océaniques mortelles, de plus en plus fréquentes à cause du changement climatique. Si l’opération porte ses fruits, ce corail croisé pourrait servir à restaurer les récifs du pays.