Compost en appartement : une pratique bien plus simple qu'il n'y paraît

Le compostage est le meilleur moyen de transformer vos déchets en trésor. Non seulement, cela peut aider à réduire votre empreinte carbone mais l’engrais obtenu peut nourrir toutes vos plantations.

Quand on en vient aux astuces de compostage, celles-ci sont souvent à destination des personnes habitant dans des logements avec un extérieur. Mais si vous habitez en appartement, n’ayez crainte. Il existe des moyens de composter sans avoir des seaux de déchets alimentaires en décomposition dans votre cuisine.

UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT

Le compostage est essentiellement le « recyclage de la nature ». Des micro-organismes détruisent les matériaux organiques, dont les restes alimentaires, et les transforment en engrais. Ils donnent ainsi une nouvelle vie à ces matériaux et les gardent hors des décharges.

« Quand on l’ajoute aux sols, l’engrais améliore leur ameublissement, leur structure et leur fertilité, leur permet de mieux retenir l’eau et les nutriments, garde les plantes en bonne santé », explique Brenda Platt, directrice du compostage au sein de l’initiative communautaire de l’Institute for Local Self-Reliance de Washington D.C.

Les personnes qui compostent utilisent pour la plupart l’engrais qu’ils produisent pour faire pousser leurs propres aliments. Ce fertilisant naturel contient des nutriments qui ne se trouvent pas dans les autres types d’engrais, selon Sophie Jones, associée de projet en développement durable du département pour la durabilité de l’université George Washington. Une étude publiée en 2023 dans la revue ISME Communications suggère qu’utiliser du compost pour faire pousser ses aliments donnerait de meilleurs résultats que sans compost.

Cependant, les personnes qui jettent leur compost dans des bennes communautaires ne faisant pas pousser leurs propres aliments, ils n’en voient pas directement les bienfaits. Sophie Jones remarque cependant que composter signifie avoir moins de déchets dans ses poubelles, et donc moins d’odeurs et de sorties de poubelles. À plus grande échelle, Brenda Platt insiste sur l’importance d’éviter que ses déchets ménagers ne se retrouvent dans les décharges, une pratique néfaste pour l’environnement. Par ailleurs, cela pourrait également rendre vos prochains achats au marché local plus sains.

Les déchets alimentaires, quand ils ne sont pas compostés et finissent dans les décharges, se désagrègent sans oxygène. Cela mène à la production de méthane, un puissant gaz à effet de serre qui piège la chaleur dans l’atmosphère et contribue donc à l’augmentation des températures plus rapidement que ne le fait le dioxyde de carbone. Un rapport de l’Environnemental Protection Agency (EPA) des États-Unis, paru en 2023, a découvert que les déchets alimentaires des décharges étaient responsables d’environ 58 % des émissions de méthane dans l’atmosphère.

LE COMPOST EN APPARTEMENT

La première étape du compostage est de collecter les matières organiques qui s’amassent dans votre foyer. Cela peut aller des trognons de pommes au pain rassis, en passant par les cheveux que vous perdez sous la douche, explique Sophie Jones.

Les éléments qui ne se compostent pas dépendent de l’endroit où vous établirez votre compost. Par exemple, l’EPA explique que le compost de viande ou d’os d’animaux dans votre jardin peut attirer des rongeurs. Cependant, beaucoup de services de compostage communautaires les autorisent. Peu importe de votre lieu de compost, les excréments humains et animaux ne se compostent pas, tout comme les plantes mortes ou le papier coloré et vernis, selon l’ONG américaine Natural Resources Defense Council.

Pour ce qui est du stockage du compost, inutile de dépenser une fortune, ou quoi que ce soit, pour le faire chez vous. Prenez simplement n’importe quel grand sac plastique ou contenant alimentaire, remplissez-le de vos restes et mettez-le au congélateur. Congeler les déchets alimentaires les empêchera de se décomposer et de sentir.

« Garder mon compost dans mon congélateur agglomère tout », explique Sophie Jones. « Ça ne sent pas mauvais [et] c’est facile à transporter jusqu’à des bennes de compost. »

Certains marchés locaux compostent les fruits et légumes trop abîmés, qui ne seront donc pas vendus. Et certaines villes offrent même gratuitement des bacs de compost pour que vous puissiez le faire chez vous. Sur le marché, vous trouverez des bacs à compost « deluxe » qui coûtent quelques centaines d’euros et qui reproduisent le procédé naturel de compost.

Une fois que votre bac à compost est plein, vous pouvez le donner à une organisation locale qui s’occupera elle-même de le composter. Plusieurs villes sont équipées de lieux de dépôt prévus à cet effet. Certaines sont accessibles 24 h/24 et 7 j/7 et d’autres se retrouvent sur les marchés locaux. Les jardins communautaires peuvent également être intéressés par vos restes alimentaires et, au pied de certains immeubles, vous retrouverez également des bacs de compostage. COMMENT COMMENCER ?

Si votre ville ne propose pas de services de compostage, vous pouvez vous adresser aux responsables afin de suggérer cette initiative. Depuis le 1er janvier 2024, en France, le tri à la source des biodéchets est devenu obligatoire, afin de les valoriser et d’agir pour préserver l’environnement. C’est grâce à cette obligation que vous pouvez vous rendre en mairie pour demander votre bac de compostage, afin que, vous aussi, vous puissiez prendre part à cette initiative.

Brenda Platt et Sophie Jones s’accordent à dire que les communautés et les collectivités locales, en réalisant ces petits gestes, exercent une influence importante sur l’environnement, à l’échelle de la planète.