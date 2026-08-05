En Antarctique, un sanctuaire pour préserver la mémoire des glaciers

L'hiver dernier, après une traversée maritime de cinquante jours depuis les côtes italiennes et jusqu'à l'est du plateau antarctique, deux échantillons de glaciers provenant des Alpes européennes sont arrivés à la base antarctique Concordia.

Au sein de cette station franco-italienne, les échantillons ont été entreposés dans le sanctuaire Ice Memory, un nouveau laboratoire creusé dans une grotte de glace en Antarctique qui fait office de coffre-fort pour les paysages glaciaires qui pourraient bientôt disparaître. C'est là que seront conservées en toute sécurité les carottes glaciaires prélevées sur les glaciers de montagne les plus menacés et les plus riches en données, afin qu'elles puissent être étudiées à l'avenir.

« C'est une responsabilité que nous partageons tous. La conservation de ces archives ne constitue pas uniquement une responsabilité scientifique, il s'agit d'un héritage pour l'humanité », affirme Anne-Catherine Ohlmann, directrice de la Ice Memory Foundation (IMF), la fondation qui gère le sanctuaire.

Les glaciers font office d'archives climatiques : ils piègent les gaz, les aérosols et les polluants issus des anciennes atmosphères entre des couches de glace compressées. En approfondissant leurs connaissances des climats passés, les scientifiques espèrent pouvoir prédire avec plus de précision l'évolution future du climat.

Les premières carottes, longues respectivement de 130 mètres au col du Dôme (Mont-Blanc) et de 100 mètres au Grand Combin (Suisse), pèsent au total 1,7 tonne. Elles seront complétées par d'autres carottes provenant des Alpes européennes, ainsi que par des échantillons provenant du Tadjikistan, de Bolivie, du Svalbard et éventuellement de Russie.

LES GLACIERS DE MONTAGNE RENFERMENT DES ARCHIVES CLIMATIQUES EN VOIE DE DISPARITION

Un rapport de l'UNESCO estime qu'un tiers des glaciers situés sur des sites classés au patrimoine mondial, notamment le parc national de Yosemite aux États-Unis, les Dolomites en Italie et le parc national du Kilimandjaro en Tanzanie, auront fondu d'ici 2050. Si le réchauffement de la Terre ne peut être limité à 1,5 °C, objectif fixé par l'accord de Paris en 2016, on s'attend à ce que davantage de glaciers fondent. Actuellement, la température de la planète a augmenté de 1,3 °C par rapport à l'ère préindustrielle.

Afin de retracer l'histoire climatique contenue dans un glacier ou dans une calotte glaciaire, les scientifiques creusent des trous à travers les couches de glace jusqu'à la roche en dessous, afin d'extraire des carottes de 90 à 150 mètres de long. Lorsque des carottes sont prélevées pour le sanctuaire Ice Memory, un échantillon est expédié en Antarctique tandis qu'un second est envoyé au laboratoire d'une université ou d'un institut de recherche.