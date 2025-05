Une réappropriation locale des ressources minières en RDC est-elle possible ?

« La Banque mondiale considère la RDC comme un pays fragile, agité par de nombreux conflits actifs et d’importantes problématiques de corruption à l'échelle gouvernementale » explique Corey Pattison. Selon le groupe d’experts de l’ONU sur la RDC, l’exploitation minière joue un rôle essentiel dans le financement des groupes armés, comme le mouvement du 23 mars (M23), soutenu par le Rwanda, dans les provinces orientales du Nord et du Sud-Kivu, qui s'est emparé fin avril 2024 de la mine de coltan de Rubaya et a créé une voie de connexion directe avec le Rwanda.

Selon un rapport du conseil de sécurité de l’ONU, on estime que le M23 perçoit environ 800 000 dollars par mois à partir de la production et du commerce illicite du minerai en RDC. Alors qu’il s’implante de plus en plus à l’est du pays, faisant régner une insécurité grandissante (déplacements forcés, pertes de terres agricoles, aggravation de la pauvreté, famines), plusieurs autres groupes armés ont généré près de 140 millions de dollars dans la province de l’Ituri en 2024.

Toutes les régions à l’est du pays ne sont cependant pas concernées. C’est le cas de la province du Katanga au sud-est, principale région productrice de cobalt. Les populations locales souffrent du système économique extractiviste rentier en lui-même. On entend souvent le terme de « cobalt de sang », mais les personnes qui pratiquent les activités de minage ne voient pas leurs vies directement menacées. « C’est ce que l’on appelle la malédiction des ressources, déplore Corey Pattison. Les gens, y compris les enfants [qui étaient encore près de 40 000 à travailler en 2023, ndlr], se tournent vers le secteur minier car il s’agit de la principale source de revenus du pays, plutôt que de s’orienter vers d’autres secteurs qui contribueraient au développement global de l’économie et donc à l’indépendance nationale. »

Ce système engendre des problématiques environnementales, alors que le pays est classé 178e sur 182 sur l’échelle de la vulnérabilité face aux effets du changement climatique et qu’il est reconnu selon l’ONU pour être l’un des dix-huit principaux foyers de biodiversité avec la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. Ce système pose aussi des problématiques sanitaires. L’exploitation de certains minerais toxiques, dont le cobalt, libère des particules de métaux lourds qui polluent l’air, les sols, les cours d’eau, et engendre le développement de maladies et de malformations congénitales pour les travailleurs mais aussi les populations avoisinantes. « C’est un cercle vicieux, reprend Corey Pattison : les petites exploitations agricoles qui permettent à près de 65 % des habitants de subvenir à leurs besoins, sont perturbées par les conséquences environnementales des activités minières. En l’absence d’alternatives, de plus en plus de personnes se tournent vers les mines, entraînant encore plus de dégradations environnementales. »

Comme il n’y a pas de réelle vision étatique, c’est le marché qui fait la loi et qui dicte la politique économique, conduisant à toutes ces problématiques de violences, de corruption, de surexploitation et de pauvreté. « Avec la transition énergétique, la RDC se trouve au centre de la demande mondiale, » intervient Bruce Mateso, chargé d'enseignement à l'INALCO et doctorant à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne en Histoire. « Cette situation s’inscrit dans une continuité historique coloniale. »

UNE TRANSITION MONDIALE VERS UN SYSTÈME PLUS RESPONSABLE ?

« Historiquement, le bassin du Congo a connu d'importantes transformations, à la fois endogènes et exogènes, » explique l’historien. Après avoir connu une période marquée par la traite négrière et le commerce de l’ivoire, avec à l’ouest, la traite transatlantique, et à l’est, la traite orientale qui se renforce dans les années 1830 avec l’arrivée de caravanes arabo-Swahili dans l’Afrique des Grands Lacs, la région, riche en minerais rares, attise la convoitise des puissances coloniales.

Avec la création de l’État indépendant du Congo gouverné jusqu'en 1885 par le roi Belge Léopold II, la région devient une vaste zone de libre échange enracinée dans une économie libérale extractiviste qui exploite et maltraite les populations locales. « Traditionnellement, dans la majorité des formations politiques africaines, la terre est exclusivement exploitée de manière artisanale ou à de petites échelles proto-industrielles. C’est une propriété à la fois collective et privée car elle s’inscrit dans un système de lignage, explique Bruce Mateso. Mais avec la création de l’État Indépendant du Congo, on change de conception du territoire, et on observe un accaparement des ressources minières par le gouvernement colonial. »