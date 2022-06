États-Unis : Yellowstone touché par des inondations sans précédent

Ce mardi, le parc national de Yellowstone aux États-Unis a dû évacuer plus de 10 000 visiteurs lorsque des inondations ont commencé à ravager le parc. Des routes et des ponts ont été emportés par les eaux, des canalisations d’égouts ont été détruites et les communautés installées sur les bordures du parc ont été coupées des routes. Yellowstone demeure fermé et l’entrée nord ne sera probablement pas rouverte cette saison.

Même si les scientifiques et les gestionnaires du territoire sont déconcertés par l’ampleur des inondations, sans précédent en 100 ans d’histoire, ils reconnaissent les similitudes avec les événements que leurs données avaient prédits. Ils ne s’attendaient simplement pas à ce que ceux-ci aient lieu cette année.

« D'un point de vue scientifique, je dirais que cela correspond tout à fait à ce que à quoi nous pourrions nous attendre », déclare Cathy Whitlock, paléoclimatologue et autrice principale de l’évaluation du climat du Greater Yellowstone, le premier rapport de ce type jamais réalisé sur un écosystème. « D'un point de vue personnel, je suis sous le choc. »

Même si d’autres recherches seront nécessaires pour pouvoir confirmer si le changement climatique a joué un rôle pour rendre cet épisode d’inondation encore plus extrême, l’évaluation du climat du Greater Yellowstone de 2021 prédit des changements importants dans les précipitations, notamment dans le moment où elles sont censées arriver et la forme qu’elles sont censées prendre. Les scientifiques s’attendent à davantage de pluie au printemps et à moins de neige en hiver. L’évaluation prévoit également une augmentation des précipitations annuelles dans le parc national.

L’évaluation note déjà des changements. Depuis 1950, les précipitations printanières ont augmenté de 17 % en avril et de 23 % en mai dans la région. Les chutes de neige ont diminué, et les précipitations annuelles globales ont augmenté. Cela signifie que, plutôt qu’une lente libération de l’eau de fonte dans les vallées pendant les mois d’été, les précipitations ont tendance à se combiner à la fonte des neiges, provoquant des événements plus risqués tels que l’inondation de cette semaine.