Loin des regards, la biodiversité prospère à la frontière des deux Corées

C’est aussi étonnant car l’environnement naturel, quoique morcelé par les rizières, est assez ressemblant à celui d’Europe de l’Ouest. Le dépaysement existe mais il n’est pas total comme on pourrait s’y attendre à plus de 12 000 km de chez soi. Nous étions en fait dans la même zone biogéographique avec des plantes et des animaux apparentés à ceux de nos contrées. Autre impression ; cette « zone de contrôle civile » est en fait très anthropisée ! Certes, personne n’a le droit d’y habiter, mais des agriculteurs peuvent y cultiver des terres, à condition de ne pas dormir sur place. Tout est très contrôlé. Des rizières et des cultures sous serre de ginseng côtoient ainsi de très jeunes forêts de chênes, truffées de mines. Ces dernières n’ont pas plus de 70 ans, puisque toute la biodiversité a été détruite pendant la guerre. Elles évoluent librement : les mines empêchent de les parcourir ! Cette « zone de contrôle civile » n’est donc pas vraiment un lieu « sauvage », mais elle reste très préservée, et empreinte d’un certain mystère. Sur place, nous passions notre temps à chercher à travers la brume de novembre la Corée du Nord... qui visuellement, ressemble comme deux gouttes d’eau à la Corée du Sud, avec les mêmes reliefs et le même horizon.