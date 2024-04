Fast fashion : comment en est-on arrivés là ?

Le chiffre a de quoi donner le vertige : Shein, l’enseigne chinoise d’« ultra fast fashion » propose jusqu’à 10 000 nouveaux produits par jour. Voilà la pointe émergée de l’iceberg, celle qui laisse deviner l’explosion de la production- et de la consommation - de vêtements au cours des dernières décennies. Si aujourd’hui, Shein incarne peut-être le mieux cette croissance spectaculaire, cette frénésie de production concerne bien d’autres enseignes de mode. Nombreuses sont celles qui ne se limitent plus à deux collections par an (printemps/été - automne/hiver) mais en produisent plutôt une vingtaine, comme Zara et H&M, voire une cinquantaine !

Voilà qui incite les clients à retourner le plus souvent possible en magasin... Une tendance lourde de conséquences. Aujourd’hui, la mode est l’une des industries les plus polluantes de la planète . Comment en est-on arrivés là ? Au fil des ans, l’exploitation des ouvrières (les travailleurs du textile sont majoritairement des femmes), les innovations techniques, les délocalisations ou encore les nouveaux matériaux ont permis de produire toujours plus de vêtements, toujours moins chers. Sans remédier aux problèmes sociaux et écologiques, causés par leur fabrication. L’historienne Audrey Millet, autrice du Livre noir de la mode a retracé les grandes étapes de notre cheminement vers la fast fashion.

Elle situe le point de départ de cet incroyable développement au 17e siècle. C’est à ce moment-là que l’on commence à produire en masse des vêtements identiques. « Il fallait habiller les centaines de milliers de marins et de soldats qui partaient sur des bateaux direction l’Amérique pour faire la guerre. C’est la première fois que l’on assiste à des conflits de cette envergure, et il faut vêtir les militaires. En France et en Angleterre, on aligne des couturières en rang d’oignons dans les arrière-cours de Londres et de Paris pour produire à la chaîne ces habits en lin, en chanvre et en laine. Pour la première fois, on crée des tailles standardisées : S, M ou L. Il n’était pas question de faire du sur-mesure pour de la chair à canon » explique Audrey Millet. Les ouvrières, souvent accompagnées de leurs enfants, toujours sous-payées, travaillent d’arrache-pied plus de dix heures par jour pour coudre des chemises, des chaussettes, ou encore des bonnets dans le froid et l’odeur pestilentielle des arrière-cours (à l’époque, il n’y a pas d’égout !). Quand les besoins pour la guerre se tarissent, cette production de vêtements standardisés continue. Cette fois, ces habits grossièrement découpés viennent habiller les orphelins et les esclaves.