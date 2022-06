Forest schools : quand l'école prend le chemin des bois

De quand date le concept des « forest schools » ?

Deux pôles émergent au 19e siècle. Un pôle aux États-Unis, qui puise dans une tradition américaine de quête de la nature et de refus de la ville. Il est lié à des communautés religieuses comme les Amish, qui cherchent à être en harmonie avec une nature idéalisée. L’autre pôle, germanique et scandinave, a une connotation moins religieuse. Il vise à penser une éducation qui ne relève pas seulement de la transmission d'un savoir mais aussi d'un épanouissement en phase avec l'environnement. L'émergence de ce mouvement dans cette partie de l'Europe n'est pas un hasard, car la nature est très présente dans la mythologie et dans le quotidien des populations, qu'elle impacte beaucoup plus que dans un pays tempéré comme la France.

L'essor des forest schools au début du 20e siècle est aussi lié à la révolution industrielle et aux transformations sociales qu'elle a engendrée. Elle conduit certains à s'interroger sur la façon de garder le lien ancestral avec la nature, malmené par ces bouleversements. Le mouvement des forest schools est une nébuleuse, où peut coexister une approche libertaire et des dérives anti-modernistes. Hors de l'école, on retrouve la même ambiguité dans le scoutisme, qui se développe à la même époque en quête d'un lien entre les enfants et la nature, avec des formes très progressistes et d'autres beaucoup plus réactionnaires.

Vous évoquez aussi le rôle de « l'éducation nouvelle » dans leur essor. Que prône les tenants de cette pédagogie ?

C'est un mouvement de réforme par rapport à une éducation dite classique. Les systèmes nationaux européens ont en effet privilégié fortement l'idée que la classe était le lieu de la culture, par opposition à l'extérieur et à la nature, associés au monde de la superstition. Au début du 20e siècle, les pédagogues de l'éducation nouvelle soulignent que l'enfant n'est pas qu'une tête, mais aussi un corps et des émotions qu'il faut prendre en compte dans les apprentissages. Ces penseurs ne remettent pas en cause l'école mais ils considèrent que la connaissance de la nature participe d'une éducation efficace, où l'enfant se sent bien. « La classe, c'est quand il pleut », déclare ainsi le pédagogue belge Ovide Decroly. Leur démarche s'inscrit dans une réflexion plus générale de l'époque sur la façon de maintenir ce lien avec la nature. Elle a aussi donné un autre mouvement un peu différent, hygiéniste, celui des écoles en plein air. Il visait à repenser l'architecture scolaire pour qu'elle soit plus ouverte sur l'extérieur.