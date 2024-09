Agriculture : le long combat pour faire reconnaître les maladies liées aux pesticides

Tout a commencé par un mal de dos. De ceux, si violents et douloureux qu’ils finissent par rendre la vie impossible. Assis au volant de son tracteur, Jean-Luc ne supportait plus les moindres vibrations du moteur. Transporter les sacs de semence devenait soudain une tâche extrêmement pénible. L’agriculteur, qui est avec son père à la tête d’une exploitation de 200 hectares de maïs, finit par se rendre aux urgences. Diagnostic : un myélome, un cancer de la moelle osseuse. À seulement quarante-et-un ans, le cultivateur doit alors se faire retirer une vertèbre et abandonner son métier. C’était en 2001. Depuis, il enchaîne les chimiothérapies et n’a jamais pu retourner travailler dans ses champs.

« Au départ, je n'ai absolument pas fait le lien avec les pesticides. Je pensais simplement que je n’avais pas de chance » relate-t-il. Devenu péagiste sur les autoroutes, il a l’obligation de consulter un médecin du travail tous les six mois. « À chaque visite, ce docteur me répétait que mon cancer pouvait avoir été causé par les pesticides. Mais à l’époque, ça rentrait par une oreille et ça sortait par l’autre. Je n’étais pas du tout prêt à l’entendre. »

Il faut dire que l’agriculture était, pour lui, bien plus qu’un simple gagne-pain. C'était un métier transmis de génération en génération, une part de son identité. « C’est très difficile d’accepter que le travail que l’on aime rend malade. Au sortir de la guerre, mes grands-parents n’avaient qu’une idée en tête : produire à tout prix. Au collège et au lycée agricole, on m’a rabâché le même discours : produire toujours plus, grâce à ces produits phyto-sanitaires, pour gagner plus. Aujourd’hui, je me dis : quel gâchis. On m’a trompé, on nous a trompés. C’est ce qui m’a rendu malade. Certes, chaque matin, je vois encore le jour. Mais je passe une bonne partie de mon temps à l’hôpital, affaibli, avec des effets secondaires très lourds ».