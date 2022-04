La Chine peut-elle devenir la Mecque de l'énergie solaire ?

Dit de manière plus générale, la province est censée trouver un moyen, pour elle-même et pour la Chine, de se débarrasser de la dépendance au charbon.

L’an dernier, le président Xi Jinping annonçait que le pic chinois de production de charbon serait atteint en 2025. Mais pour l’instant, il n’existe pas de plan d’action qui permettrait d’y mettre un terme progressivement. Pourtant, il est crucial d’y parvenir pour respecter l’accord de Paris, qui stipule que le pic d’émissions totales de carbone doit être passé avant 2030 et qu’il faut atteindre la neutralité carbone avant 2060. Dans son dernier rapport d’évaluation, publié ce mois-ci, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) annonce que la planète doit complètement sortir du charbon d’ici à 2050 afin de limiter le réchauffement à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

L’avenir de la Chine et du monde dépend donc en grande partie de la réussite de ce projet pilote dans le Shanxi. Les responsables locaux, sous la pression, laissent entendre à demi-mot que Pékin attend d’eux qu’ils fassent des pas de géant pour atteindre les objectifs climatiques sans toutefois bénéficier de réelle supervision ni de réel financement.

Malgré tous les progrès du pays dans le secteur des énergies renouvelables, il semble que la Chine doive encore fournir les investissements nécessaires pour respecter son engagement de réduction de ses émissions.

« Le Shanxi est l’une des provinces qui dépend le plus du charbon en Chine et est responsable de la plus grande augmentation d’émissions de CO 2 observée ces dernières années parmi l’ensemble des provinces chinoises, donc je ne pense pas qu’il soit réaliste que le Shanxi devienne un modèle à suivre », déclare Lauri Myllyvirta, analyste en chef pour la pollution de l’air et le climat au Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur, organisme de recherche indépendant s’intéressant particulièrement à la Chine. « Plutôt, mon espoir serait que cette province trouve un moyen d’atteindre son pic d’émissions et de les faire baisser bien en amont de la date-butoir de 2030. »

LE CHARBON EST TOUJOURS ROI

Ces 40 dernières années, la Chine a développé le plus grand secteur industriel du monde et la plus importante économie d’export grâce à l’énergie issue du charbon. Les représentants chinois disent parfois que c’est le « ballast » de leur économie.

Mais ces dernières années, la Chine est également devenue le premier investisseur mondial dans les énergies renouvelables. Celles-ci (éolien, solaire et hydroélectricité) ne représentent au total que 28 % de la production électrique du pays, et un pourcentage bien plus faible de sa consommation énergétique totale. Le charbon obtient toujours la part du lion : le pays lui doit plus de 60 % de sa production électrique et énergétique totale.