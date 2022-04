La menace écologique de l'exploitation minière en eaux profondes

Vanreusel, Haeckel et des dizaines d’autres scientifiques étudient les animaux qui vivent autour des nodules, et si ceux-ci peuvent ou non se remettre de l’activité minière. Amon, qui visite la CCZ depuis 2013, affirme que l’extraction des nodules entraînera inévitablement une réduction de l’abondance et de la diversité des espèces.

« Les nodules mettent des millions d’années à se former, et ils sont un élément central de cet écosystème. Donc, en les enlevant, on endommage cet écosystème de manière irréversible », explique-t-elle. Les pieuvres, par exemple, pondent leurs œufs sur les tiges mortes des éponges de mer qui poussent sur les nodules.

L’exploitation minière en eaux profondes présente également d’autres risques. Les véhicules collecteurs émettent du bruit et de la lumière dans un environnement qui est autrement plongé dans une perpétuelle obscurité. En labourant le fond de la mer, ils soulèvent également des panaches de sédiments, et une préoccupation importante est donc de savoir jusqu’où les courants profonds peuvent disperser ces panaches. En se déposant sur le fond marin, loin des sites de l’exploitation minière, les sédiments pourraient étouffer des créatures vivantes.

Les chercheurs de MiningImpact ont envoyé un robot en forme de torpille équipé d’une caméra et de capteurs acoustiques sous l’eau afin de suivre les panaches soulevés par le Patania II à une profondeur de 4,5 kilomètres. Les photographies préliminaires montrent que les sédiments ont recouvert le fond marin à environ 500 mètres de part et d’autre des zones exploitées. Ils semblent même s’être répandus sur plusieurs kilomètres, mais en plus petites concentrations. Le Patania II, baptisé ainsi en référence à la chenille la plus rapide du monde, était un premier prototype. Pour son exploitation commerciale, GSR prévoit de construire un dispositif quatre fois plus grand.

Dans une déclaration publiée sur son site Internet, GSR affirme qu’elle « ne demandera un contrat d’exploitation minière que si la science démontre que, d’un point de vue environnemental et social, les fonds marins peuvent être une source responsable de métaux primaires nécessaires à la croissance démographique, à l’urbanisation et à la transition vers une énergie propre. »

Il est encore trop tôt pour dire si les organismes vivant sur et autour des nodules collectés par Patania II ont survécu ou non à la perturbation – une autre expédition sur les sites de l’essai qui aura lieu fin 2022 se penchera sur ce point. Mais un site similaire au large des côtes du Pérou offre quelques indices : en 1989, des chercheurs allemands ont traîné sur le fond marin une « charrue-herse » conçue spécialement pour l’occasion, qui a coupé et travaillé les sédiments. Près de 30 ans plus tard, les traces de la machine sont encore clairement visibles, et les populations d’éponges, de coraux mous et d’anémones de mer ne sont toujours pas revenues.

PETIT PAYS, GROSSES AMBITIONS

L’industrie de l’exploitation minière des fonds marins peine à se lancer depuis un demi-siècle. L’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), l’organisme affilié à l’ONU qui promeut et régit l’exploitation minière dans les eaux internationales en vertu du droit de la mer, élabore depuis 2014 des réglementations et un processus d’autorisation. Elle est censée garantir que toute exploitation minière se fera pour « le bénéfice de l’humanité dans son ensemble ». À l’heure actuelle, elle autorise uniquement les sociétés minières à explorer les ressources des eaux profondes, et non à les exploiter à des fins commerciales.