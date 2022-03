La réserve naturelle des Terres australes françaises devient la deuxième plus grande réserve au monde

Au début du mois de février 2022, le président Emmanuel Macron annonçait l’extension de la réserve naturelle nationale des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). La réserve devient la plus grande aire marine protégée française et la deuxième plus grande au monde, couvrant une surface totale de 1,6 million de km².

Au sud de l’océan Indien, ces eaux protégées abritent un patrimoine naturel et un écosystème marin d’une grande valeur. Afin de protéger et de pérenniser au mieux « ce sanctuaire de biodiversité », la France a décidé en 2006 de créer une réserve naturelle en incluant l’ensemble des terres des archipels Crozet et Kerguelen et des îles Saint-Paul et Amsterdam. Les terres australes sont depuis protégées, ainsi que 52,5 % de leurs eaux territoriales, soit 15 700 km².

En 2016, après des travaux menés par des scientifiques, les terres australes et maritimes françaises ont été élargies afin de renforcer la protection du patrimoine naturel marin. Les TAAF atteignent alors une surface de 672 969 km².

Quelques années plus tard, en 2019, l’UNESCO a classé au patrimoine mondial ces vastes terres du sud de l’océan indien. Ces terres forment l’un des derniers lieux de naturalité de la planète, selon l’UNESCO. La faune et la flore s’y épanouissent loin des activités humaines. « Cette "oasis" au cœur de l’océan austral abrite et entretient l’une des plus fortes concentrations et diversités d’oiseaux et de mammifères marins au monde ».

L’annonce de cette nouvelle expansion permet de protéger « la totalité des zones économiques exclusives des trois districts, sur plus de 1,6 million de km², soit 15 % du domaine maritime français ». Selon Yan Ropert Coudert, chercheur du Centre d'Etudes Biologiques de Chizé au CNRS, c’est une excellente nouvelle pour la biodiversité. Le scientifique reste toutefois sceptique et souhaite observer le niveau de protection des TAAF sur le long terme. « Le fait que ce soit la deuxième plus grande [aire protégée], c’est très bien, mais il ne faut pas que ça devienne juste du comptable. La bonne nouvelle, c’est que l’on va dans la bonne direction. On regarde ce qu’il se passe et on essaie de faire en sorte que les impacts de l’Homme soient inexistants, quand on le peut. »

PROTÉGER LES TERRES ET LE VIVANT

Afin d’assurer la protection de ces gigantesques espaces naturels, de nombreuses équipes doivent travailler sur le terrain. « Pour réussir à gérer des aires aussi grandes, ça demande de la présence, du suivi. Il y a plusieurs types d’outils, pas que les bateaux. Les satellites, les oiseaux espions qui ont des balises sur le dos et sont capables de croiser des bateaux et de les identifier grâce à leurs balises d’identification automatique. […] On a plusieurs formes de contrôle, mais ce n’est pas extensible à l’infini, donc il faut voir comment on gère » se questionne le scientifique.