Le Gange, aussi sacré que pollué

Le Gange est un des plus grands fleuves du monde. Vénérée par un milliard d’Hindous, « Mère Gange » est une déesse vivante ayant le pouvoir de purifier les âmes. Les sources du Gange jaillissent du glacier de Gangotri, dans l’ouest de l’Himalaya, à quelques kilomètres du Tibet, puis les eaux dévalent des canyons vertigineux jusqu’à la plaine fertile du nord de l’Inde. De là, le fleuve serpente vers l’est à travers le sous- continent jusqu’au Bangladesh, grossi par dix grands affluents. Juste après sa confluence avec le Brahmapoutre, le Gange se jette dans le golfe du Bengale. C’est l’un des plus grands fleuves du monde par son débit. Il alimente plus d’un quart de la population indienne, toute celle du Népal et une partie de celle du Bangladesh.

Preuve du caractère sacré du fleuve, l’eau ( jal) du Gange, appelée Ganga jal, en hindi, était rapportée aussi bien par les armées conquérantes que par les touristes. Les commerçants du XVIIe siècle estimaient que, pendant les longues traversées en bateau, elle restait plus « fraîche » que n’importe quelle autre. Malheureusement, le Gange est aussi depuis longtemps l’un des fleuves les plus pollués de la planète, souillé par les effluents toxiques provenant de centaines d’usines, dont certaines datent même de la période coloniale britannique. Ces usines ajoutent de l’arsenic, du chrome, du mercure, ainsi que d’autres métaux aux centaines de millions de litres d’eaux usées non traitées que le fleuve charrie encore quotidiennement. Les déchets plastiques ne sont que l’outrage le plus récent.

Malgré cela et en dépit du nombre parfois mortel de bactéries fécales, la croyance en la pureté mythique du fleuve perdure. De quoi compliquer les efforts entrepris pour le nettoyer. Sudipta Sen, qui enseigne l’histoire de l’Asie du Sud à l’université de Californie à Davis, a passé quatorze ans à écrire un livre sur le Gange. « En fait, ce fleuve est double, explique-t-il. Car il y a cette croyance qu’il peut s’autonettoyer et qu’il a des propriétés magiques. S’il peut se nettoyer seul, alors pourquoi s’inquiéter ? »

Cette croyance est d’autant plus forte lors de la mousson d’été, lorsqu’il est en crue. À Patna, capitale de l’État essentiellement rural du Bihar, il est rejoint par plusieurs grands affluents et il s’élargit considérablement. La mousson le transforme alors en un torrent déchaîné qui inonde régulièrement la région.

Tôt un matin, avec les membres de l’expédition de National Geographic, je traverse Patna pour rejoindre la rive nord du Gange et me rendre dans un petit village bordé de bananiers, peuplé de fermiers et de pêcheurs. Des filets de pêche en Nylon bleu effilochés s’y entassent. Ces filets abandonnés sont une source importante de pollution au plastique, qui met en danger les dauphins du Gange, les tortues et les loutres.

Le pêcheur que je suis venue voir dort. Alors, assise sur le ghat – les marches qui descendent vers la rivière –, j’observe les gens vaquant à leurs occupations matinales. Cinq femmes, accroupies sur la dernière marche, lavent leurs vêtements dans l’eau trouble. Des hommes arrivent pour se baigner. Chacun vide le shampooing d’un sachet en plastique avant de le jeter dans le fleuve. Lorsqu’ils ont fini, mains en coupe, ils recueillent de l’eau et la rendent à Mère Gange.