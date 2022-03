Le point commun des rivières du monde entier ? Les résidus de médicaments

L’étude a analysé 1 052 échantillons prélevés selon les mêmes protocoles. « Nous avons développé une sorte d'approche "en étoile" pour aborder la question. Avec l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), nous avons trouvé un moyen de collecter des échantillons dans le monde entier et de les expédier à un seul centre d'analyse (à York, au Royaume-Uni) sans qu'il y ait de dégradation significative en cours de route. Cette méthode s'est avérée étonnamment efficace. Grâce à cette méthode unique, nous avons pu surveiller 61 produits pharmaceutiques dans 104 pays, ce qui représente une sorte "d’empreinte pharmaceutique" de près d'un demi-milliard de personnes sur tous les continents » éclaire John Wilkinson.

Comme l’explique l’INRAE dans un communiqué, « les résultats montrent que le degré de pollution des cours d’eau est corrélé aux conditions socio-économiques du pays : les sites les plus contaminés étant ceux des pays à faibles revenus et avec peu ou pas de système de traitement des eaux usées domestiques, ou issues des industries pharmaceutiques ».

« La concentration cumulée moyenne la plus élevée a été observée à Lahore, au Pakistan. […] Ce site était suivi de La Paz, Bolivie […] et d'Addis-Abeba, Éthiopie. […] Les échantillons les plus contaminés provenaient principalement de campagnes d'échantillonnage dans des pays africains (par exemple, Éthiopie > Tunisie > République démocratique du Congo > Kenya > Nigeria) et asiatiques (Pakistan > Inde > Arménie > Palestine > Chine) » selon les données de l’étude.

Malheureusement, la pollution des eaux de rivières n’est pas un problème écologique et sanitaire récent. En 2014, une pétition avait été relayée par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) pour lutter contre les rejets polluants dans les Calanques de Marseille. Détergents, hydrocarbures, métaux et substances pharmaceutiques avaient été relevés par plusieurs équipes de recherche. « En 2007, dans les calanques de Marseille, il y avait déjà beaucoup de paracétamol, […] 250 microgrammes de paracétamol par litre, est-ce que vous vous rendez compte ? » s’insurge le docteur Souvet.

Certaines solutions sont envisagées, mises sur la table, et parfois même votées, mais selon le président de l’association Santé Environnement, il y a un manque de suivi et d’accompagnement.

« Le 31 janvier, il y a eu un décret autorisant la vente de médicaments à l’unité. Mais sous la condition que c’était facultatif pour les pharmacies et qu’il n’y ait aucun accompagnement. […] Il n’y a donc pas eu d’accompagnement des pharmaciens pour leur faciliter la tâche, les industriels qui devaient éventuellement faire des plaquettes avec des blisters qui soient détachables facilement n’ont rien fait. En termes de volume, ils peuvent perdre de l’argent. Donc ça a été publié, c’est officiel, mais je ne sais pas s’il y aura un seul pharmacien qui va le faire. C’est une mesure vouée à l’échec par manque d’accompagnement. Aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, ça fonctionne comme ça depuis longtemps. On ne vous donne pas une boite, on vous donne votre quantité exacte ».

John Wilkinson est optimiste et espère que cet état des lieux permettra une prise de conscience « des gouvernements et ONG », qu’ils comprendront l'importance des infrastructures de traitement des eaux polluées « et encourageront leur développement, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ».

Finalement, le scientifique conclut en insistant sur l’aide et le changement d’habitude de la population en général. « Au lieu de jeter les vieux produits pharmaceutiques dans les toilettes ou de les mettre en décharge, vous pouvez les rapporter dans la plupart des pharmacies où ils seront éliminés en toute sécurité bien avant d'atteindre l'environnement ».

Des travaux de recherches pour viser à créer des produits chimiques et pharmaceutiques plus sains constituent, selon l’expert, « un domaine très prometteur ».