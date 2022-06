Les algues vertes, carburant d'avenir ?

« On n’en est plus à vouloir inverser la machine, on en est à faire face à la sixième extinction » se désole Eric Maréchal, chef de laboratoire au CNRS. Alors pourquoi ne pas explorer la piste des micro-algues pour nos futurs biocarburants ? Ces organismes constituent une réelle alternative bas carbone, notamment pour les gros-porteurs tels que les avions, les bateaux et les poids lourds routiers.

« L’idée, c’est de sortir des énergies fossiles » explique Eric Maréchal. Aujourd’hui, nos hydrocarbures sont « des molécules riches en carbone, issues de la photosynthèse qui a pu se faire au cours des temps géologiques pendant des millions d’années ».

Pour comprendre à quel point la technique de captage d’hydrocarbures issus d’énergies fossiles n’est pas viable dans le temps, Eric Maréchal contextualise. « On ne peut manger de la matière organique que parce qu’avant, c’était du CO2. Une fois que la matière organique est mangée, recyclée ou qu’elle entre dans le réseau trophique, le CO2 est recraché. Ou alors, ça se sédimente, ça se stocke. Ce stockage, au cours des temps géologiques, a créé les gros réservoirs d’hydrocarbures que nous brûlons aujourd’hui. On recharge l’atmosphère par le CO2 patiemment capturé au cours des temps géologiques. […] Depuis plus d’un siècle, on recrache le CO2 capturé par la photosynthèse qui nous a précédés ».

Ces ressources ne sont pas éternelles. Ainsi, plusieurs unités du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) cherchent à développer un modèle avec le bilan carbone le plus neutre possible.

« Pour cela, le modèle, c’est de capturer [le CO2] par la photosynthèse, de le convertir et de se débrouiller pour que cela soit énergétiquement dense, pour que l’on puisse l’utiliser pour faire un carburant liquide et lorsqu’on le brûle, le CO2 rejeté dans l’atmosphère soit le CO2 capturé au début. Ainsi, on a peu d’impact sur l’atmosphère » explique le scientifique.

La recherche se tourne vers une solution qui limite les productions de CO2, « voire même une utilisation du co2 comme un substrat » ajoute Jérome Garin, directeur de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble (IRIG).