Les clés de la survie dans l'extrême aridité

Tout tient en un chiffre : 31 millimètres de précipitations moyennes par an. S'étalant entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes, dans le nord du Chili, le désert d’Atacama est considéré comme l’endroit le plus aride sur Terre en dehors des déserts polaires. À ces pluies si infimes qu’elles sont presque inexistantes s’ajoutent le rayonnement ultraviolet le plus élevé de la planète et un sol marqué par une très grande pauvreté en nutriments. Soit l’équation d’un milieu particulièrement hostile à la vie. Si extrême que les agences spatiales ont fait des lieux une zone de simulation pour les futures missions sur Mars.

En dépit de conditions environnementales si peu propices, des dizaines d’espèces de plantes peuplent ces immensités inhospitalières. Une équipe internationale de chercheurs s'est penchée sur les secrets de leur survie. Avec à la clé, l'espoir que leurs stratégies d'adaptation puissent fournir des pistes pour rendre les cultures plus résistantes à l'aridité qui gagne du terrain dans le monde avec le réchauffement climatique.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Menés sur une décennie, ils se sont focalisés sur 32 plantes parmi les plus abondantes et résistantes du désert d'Atacama, récoltées à diverses altitudes, ainsi que sur l'étude des microbes du sol. Conclusions : adaptations génétiques et associations avec des bactéries sont les clés de la résilience de la végétation locale.