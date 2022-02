Les compétitions sportives internationales et la question de la responsabilité climatique

Parmi ces solutions, la directrice cite notamment une technologie permettant de réfrigérer la glace sans émettre d’émission carbone, en n’ayant aucun impact sur l’environnement. Ces systèmes de réfrigérants naturels pourront être utilisés, à l’avenir, dans la création de patinoires ou sites de hockey sur glace.

« Le sport, comme toutes les autres industries et activités, doit absolument se préoccuper du climat. Ce n’est pas juste une possibilité, c’est une absolue nécessité. Nous reconnaissons totalement notre responsabilité dans nos sphères d’activités […]. On souhaite faire partie de la solution et non pas du problème » affirme Marie Sallois.

La cheffe de projet de Greenpeace Asie de l'Est souligne l’utilisation de 100 % d’énergies renouvelables sur le site des jeux d’hivers de Pékin 2022. « La durabilité a été un point central régulier de la promotion des jeux, au même titre que les avancées dans le domaine des transports. Cela a été possible grâce à des années de progrès continus dans la transition énergétique et la protection de l'environnement. Et il reste encore beaucoup à faire ».

« C’est pour cela que l’on essaye de mettre tout en œuvre pour être à la pointe de la durabilité dans ce que l’on fait. […] Il faut le faire, le faire savoir et embarquer tout le monde avec nous. C’est une nécessité, c’est un sprint, et nous devons le faire ensemble » martèle la directrice du développement durable du Comité international olympique.

« Les athlètes de haut niveau peuvent être d'importants leaders d'opinion et des messagers de confiance pour communiquer l'urgence du changement climatique et appeler le public à des actions climatiques plus ambitieuses » conclut Liu Junyan. La responsabilité climatique passe aussi par les sportif.ve.s et leurs supporters. « Il existe un mythe, selon lequel la responsabilité personnelle et la responsabilité des gouvernements ou des entreprises ne sont pas liées. Nous agissons comme si elles existaient dans des univers différents. Les athlètes, comme d'autres individus ou petites organisations très visibles, ils ont le pouvoir d'aider les communautés à relier leurs actions à un impact à grande échelle ».

Malgré les efforts produits par le milieu sportif, les critiques sont vives. Richard Butler, spécialiste du tourisme durable déplore le choix de la localisation des jeux, entraînant la production de 100 % de neige artificielle. « Cela montre à quel point le terme durable, utilisé à tort et à travers, est devenu une coquille vide de sens ».

Le sujet divise et la réalité climatique ratrappe les organismes. De leur côté, certains sportifs Français prennent la parole pour exprimer leur incompréhension et appeler à la prise de recul.

« Ça peut choquer. La neige de culture, ce n’est pas ce qu’il y a plus écolo, mais il y a pire » exprimait Kevin Rolland, skieur professionnel, au micro de France Info. « Quand je vois des avions qui volent à vide pour conserver leur trajectoire, ça me choque plus ».

Le CIO s'attache actuellement à l'inventaire des sites des Jeux olympiques sur un siècle. « À travers le monde, il y a plus de 85 % des sites qui ont été construits, qui sont encore utilisé. Il y a toujours quelques problèmes, mais globalement, on réutilise bien ce patrimoine [...] et l'on soutient les solutions innovantes » conclut Marie Sallois.