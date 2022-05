Les forêts, au cœur de l'histoire et de l'imaginaire français

Vous évoquez en préambule de votre livre le fait que la population française a peu conscience de l'extraordinaire richesse de son patrimoine forestier. Historiquement, vous parlez d'or brun. Pourquoi ?

Les forêts ont joué un rôle très puissant dans les grandes pages de l'histoire de France. Elles ont permis durant des millénaires à la population de vivre, de se chauffer, de construire des maisons, de se nourrir en chassant, en récoltant des fruits sauvages et en y faisant paître les troupeaux de bovins et de moutons. Les champs étaient autrefois de petite dimension. Il n'y avait pas autant de productivité et pas de récolte précoce au printemps ou tardive en automne. On moissonnait seulement l'été. La vraie nourriture était dans les bois, avec en particulier l'avantage d'y trouver de l'eau et de l'ombrage pour les bêtes. Ils ont aussi joué un rôle essentiel dans la construction navale et dans la fabrication des affûts de canons. Il ne faut pas non plus oublier que le pouvoir en France a longtemps été religieux. Il a fallu construire par dizaines de milliers des chapelles, des cathédrales et des églises, donc là encore exploiter les forêts. Elles ont eu une importance énorme. C'est la raison pour laquelle elles étaient la propriété du roi.

Les forêts françaises ont aussi été le premier lieu où l'on a commencé à prendre conscience des dangers d'une surexploitation des ressources et le premier milieu à faire l'objet d'une politique de protection.

Les premières mesures de protection des forêts ont concerné celles de l'Île-de-France et datent du XIIIe siècle. Trois siècles plus tard, Colbert a édicté un règlement interdisant en particulier la présence de bovins dans celle de Fontainebleau en raison des dégâts trop importants qu'ils y causaient. Les forêts ont survécu grâce au goût des rois pour la chasse. Mais il faut relativiser : toutes les forêts autour de Versailles ont été préservées pendant la durée de l'occupation du château par les rois, pour ne pas perturber le territoire de chasse des monarques. Mais on est allé piller plus loin celles des seigneurs pour planter les bois de Versailles. Il est vrai toutefois que l'exploitation des forêts a été très problématique dès le Moyen Âge et qu'il a fallu prendre rapidement des mesures.

Quel est le poids des forêts dans notre imaginaire et notre culture ?

Il est énorme. Le monde de la forêt et des bois nous a considérablement influencés. La forêt est omniprésente dans les contes, de la Belle au bois dormant, aux Sept Nains qui vivent dans les bois et au Petit Poucet qui y est abandonné. Dans les comptines aussi – il suffit de songer à la chanson « Promenons-nous dans les bois » – et dans le vocabulaire. Les expressions françaises où la forêt a sa place sont innombrables (de « l'arbre qui cache la forêt », à la « langue de bois », en passant par la « volée de bois vert »). Bien des villes ont également des noms dérivés de forêts ou de bois. Saint-Louis rendait la justice sous un chêne. C'est aussi une feuille de cette essence qui orne le képi des généraux et la légion d'honneur. Sans parler de toutes les constructions architecturales sur lesquelles sont gravées des feuilles décoratives.

Les forêts ont toujours impressionné : on voit où elles commencent, mais on ignorent où elles finissent et ce qu'on va y découvrir. Les populations les traversaient rarement autrefois, en dehors des commerçants ou des rois avec leur escorte. On pourrait comparer ce qu'elles représentaient autrefois à l'océan atlantique, avec ses espoirs de richesse et de terre promise de l'autre côté.

Elles faisaient l'objet de perceptions contradictoires : lieu de désir, où l'on attendait certaines rencontres, comme celle du gibier, elles étaient aussi le lieu de toutes les terreurs, l'endroit où l'on s'égarait, habité par des animaux dangereux, tels les loups, et où les brigands et les assassins se cachaient. Aujourd'hui encore, elles sont charmantes la journée, mais deviennent rapidement une source d'angoisse la nuit.

Certaines sont plus « littéraires » que d'autres. La forêt de la Grande Chartreuse a sans doute été celle qui a le plus inspiré les artistes.

C'est la seule forêt que l'on peut voir presque depuis le ciel, en la surplombant depuis la montagne. On a le sentiment d'être un aigle. C'est une forêt sombre, de conifères et de résineux, mais au bout du chemin, on arrive à un joyau de notre patrimoine architectural bâti par la foi, comme si on parvenait au paradis. Elle a inspiré quantité d'artistes et de peintres. Lamartine en particulier y a rencontré une jeune femme dont il tombé amoureux. Elle est morte de tuberculose, une tragédie qui l'a conduit à composer le poème « Le Lac ». De tous les écrivains, c'est Stendhal qui est le plus associé à cette forêt. La Grande Chartreuse lui a inspiré la Chartreuse de Parme.