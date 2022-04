Les forêts primaires d’Europe, épargnées au fil des siècles

La sérénité et la beauté pure de la nature immaculée me fascinent. Lorsque j’en suis entourée, mes sens s’intensifient alors que mon attention diminue. À mesure que je me concentre sur l’environnement qui m’entoure, un calme intérieur m’envahit et m’aide à appréhender un sentiment d’appartenance. C’est ce qui m’est arrivé lorsque j’ai embarqué mon matériel photographique et que je me suis aventurée dans certaines des forêts primaires d’Europe. Je voulais mettre en lumière ces environnements uniques, restés intacts pendant des siècles, et ce malgré les menaces continuelles des perturbations humaines.

Mes voyages étaient souvent difficiles en raison des conditions météorologiques défavorables et des distances que je devais parcourir pour me rendre plusieurs fois dans les régions les plus photogéniques. Toutefois, la joie que procure cette expérience a toujours tout surpassé. Au cours d’une randonnée hors sentiers dans les forêts brumeuses de lauriers (Laurus nobilis) à Madère, je me suis retrouvée entourée d’arbres qui atteignaient sûrement les 800 ans. Leurs troncs m’ont servi d’abri lorsque les nuages ont décidé de déverser une averse soudaine. J’avais comme l’impression de pénétrer dans un lieu sacré.