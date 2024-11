Les ponts suspendus d’Amazonie : un lien essentiel entre la faune et son environnement

Enfin, et surtout, il fallait des arbres que nous pouvions escalader, avec toute la logistique nécessaire pour installer une structure suspendue pesant plus de 20 kg, tout en assurant la sécurité des personnes. J'étais vraiment inquiète de savoir comment j'allais accrocher ces ponts. Je mesure 1,58 m et pèse 50 kg, je ne me perçois pas comme une personne particulièrement robuste et j’ai le vertige. Mais mes mentors m'ont encouragée à apprendre à grimper aux arbres. Je me suis retrouvée en Colombie, où j'ai appris les techniques pour grimper aux arbres en toute sécurité. Je suis revenue au Pérou avec de nouvelles compétences, mais aussi avec des étudiants de mon cours venus aider à la réalisation du projet. Ce fut une expérience merveilleuse que de tisser ce réseau d'amis arboristes, biologistes, qui viennent grimper avec moi chaque année depuis 2022, à plus de 40 mètres du sol.

Mon projet de recherche, débuté en 2021, se poursuit aujourd'hui avec vingt ponts jumelés et avec le soutien de NODO Conservation et du WWF. Nous revenons tous les trois à six mois pour changer les piles et les cartes SD des appareils photos et nous avons plus de trois ans de données enregistrées pendant les saisons sèches et humides.