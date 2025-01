Los Angeles : le changement climatique a bel et bien augmenté le risque d’incendies

Ce type de coup de fouet se produit parce qu’à mesure que la Terre se réchauffe, l’atmosphère peut contenir davantage d’eau, un peu comme une éponge extra large qui retient plus l’humidité qu’une éponge de cuisine classique. Cette « éponge » surchargée libère l’eau en trop, ce qui entraîne des précipitations plus intenses (et dans certains cas, des inondations extrêmes , comme ce fut le cas avec les pluies de l’ouragan Helene tombées dans l’ouest de la Caroline du Nord l’an dernier). Mais lors d’une sécheresse, davantage d’eau s’évapore, ce qui assèche la végétation encore plus que lors des périodes de faibles précipitations des siècles passés.

En 2019, le groupe a établi que des incendies majeurs survenus dans le sud de la Chine la même année avaient eu sept fois plus de chances de s’être produits à cause du changement climatique, tandis que celui-ci avait augmenté de 30 % les chances de survenue d’incendies qui ont ravagé la Nouvelle-Galles du Sud cette année-là également. De plus, en juin 2024, le gigantesque incendie qui s’est déclaré dans les zones humides tropicales s’étirant entre la Bolivie et le Paraguay et qui a détruit les terres traditionnelles de communautés autochtones ainsi qu’une faune et une flore innombrables, était 40 % plus virulents qu’ils ne l’auraient été sans changement climatique.