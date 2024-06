En Asie centrale, l’eau est devenue une source de tensions

Ces deux fleuves fournissent aux États de la région non seulement de l’eau potable, mais aussi de l’énergie, des ressources halieutiques et agricoles. Mais, depuis le milieu du 20e siècle, la consommation d’eau excède les ressources venues des hauts sommets. L’infrastructure hydraulique utilisée pour l’agriculture est aussi minée par le gaspillage et l’inefficacité, alors que le changement climatique provoque des sécheresses de plus en plus marquées. En de nombreux endroits, le manque d’eau a radicalement changé le paysage et la vie des habitants. Et, sous la pression du stress hydrique croissant et de l’explosion démographique, des conflits couvent entre les pays d’Asie centrale.