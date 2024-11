Biodiversité : la France à un tournant décisif

Comme le reste du continent, la France n’échappe pas à l’érosion de la biodiversité : l’artificialisation des sols y croît plus vite que la population et la dégradation des habitats naturels y est galopante. L’Hexagone, riche de quelque 104 000 espèces, se place parmi les dix pays du monde hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées : « près d’une espèce sur cinq présente un risque de disparition à moyen terme », pointait ainsi en 2023 l’Office français de la biodiversité. Mais le tableau s’éclaircit par petites touches : la forêt, après avoir atteint sa surface minimale au XIX e siècle, a depuis doublé sa superficie, recouvrant environ 31 % du territoire métropolitain. Sous l’effet de l’abandon de terres agricoles et de l’adoption d’énergies alternatives au bois, des forêts jadis domestiquées retournent à l’état sauvage, comme dans les Cévennes ou le Massif central. Le volume de bois mort, aujourd’hui reconnu comme crucial pour le stockage du carbone et la survie des nombreuses espèces animales et végétales qui y élisent domicile, a augmenté de 7 % en moyenne depuis 2008 sur le territoire hexagonal.