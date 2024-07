Mongolie : le nomadisme au temps du changement climatique

« Le cheptel mongol compte 70 millions de têtes de bétail au total, précise Gaëlle Lacaze. Les pertes ne s’élèvent pas au-delà de 10 %. C’est moins que ce que ces populations avaient connu à la fin des années 1990 – début des années 2000, où près de la moitié de leur cheptel avait été décimé, » soit 17 millions de têtes de bétail sur 40 millions à l’époque. Le pays avait alors traversé une vague d’exode rural sans précédent.

« La transition brutale vers la démocratie et l’industrialisation au début des années 1990 a causé un effondrement des systèmes de production, explique Antoine Maire, président de SELDON Conseil et chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Avec l’importation des logiques de marché dans la gestion du bétail, chaque éleveur s’est retrouvé propriétaire d’une partie de son troupeau auparavant géré selon des logiques d’association collective et des systèmes de solidarité. »

Cette déstructuration de la société a décuplé l’impact des catastrophes climatiques comme les grands dzuds sur les troupeaux, poussant des milliers de familles nomades à se sédentariser autour de la capitale. Pendant la décennie des années 2000, Oulan-Bator est ainsi rapidement passée de 800 000 à 1,2 million d’habitants. Parqués dans des quartiers de yourtes chauffés par de mauvais poêles à charbon en périphérie de la capitale, ces nouveaux venus ayant dû abandonner les steppes sont devenus des « migrants illégaux dans leur propre pays », alerte Gaëlle Lacaze.

Aujourd’hui encore, plus de la moitié de la population mongole vit dans cette capitale surpeuplée au taux de particules fines 133 fois supérieur à la limite fixée par l’OMS. Mais la situation est différente. La taille du cheptel mongol a pratiquement doublé. L’exode rural a ralenti, et le tourisme, motivé par la découverte du mode de vie nomade est devenu l’un des trois piliers de l’économie mongole, avec le secteur de la viande et du cachemire, une denrée plus chère encore que l’or, ainsi que le secteur minier.

Cet équilibre permet aux nomades de s’adapter à de nouveaux enjeux, notamment climatiques. « Si le phénomène des grands dzuds continue à s’intensifier sur les cinq prochaines années, il pourrait y avoir de nouveaux épisodes d’exode rural de masse, mais ce n’est pas d’actualité pour l’instant », précise Gaëlle Lacaze.

CULTURE NOMADE ET IDENTITÉ MONGOLE : UNE ÉVOLUTION CONSTANTE

« Le nomadisme n’est pas une migration aléatoire. C’est un mode de vie qui se fonde sur une conscience aiguë de la fragilité et de l'irrégularité de l’environnement et de ses ressources. Alterner entre campement d’été et campement d’hiver permet ainsi d’épargner les pâturages des steppes en leur laissant le temps de se régénérer » explique Charlotte Marchina. « D’autant plus dans ces régions du piedmont himalayen particulièrement exposées au vent », complète Gaëlle Lacaze.