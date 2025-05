Carlos Magdalena, le messie des plantes qui sauve des espèces de l’extinction

Il était alors âgé de 30 ans, stagiaire en Espagne, mais il a tout de suite commencé à tenter des expériences, amputer le stigmate et placer du pollen dans cette plaie, faire pousser l’arbre dans des conditions plus chaudes. « Et alors, se rappelle-t-il, tout d’un coup, bam, j’ai réussi à faire ça. » C’est-à-dire, propager le café marron et le réintroduire sur Rodrigues. « C’était une leçon de conservation », ajoute Carlos Magdalena. « Si une plante ne peut pas être sauvée, quel est l’intérêt de la garder en vie ? Et la réponse, c’est que l’on est peut-être incapable de la sauver pour l'instant, mais on pourrait le faire dans 20 ans. »