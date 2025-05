Climat : et si l'humour pouvait nous rassembler et nous pousser à agir ?

Lors de la promotion du film, une question s’est posée : l’humour pouvait-il réellement susciter une réaction face à la crise climatique ? Son équipe a donc fait un test : ils ont interrogé des spectateurs pour savoir s’ils croyaient davantage au changement climatique après avoir vu le film, et s’ils se sentaient plus enclins à agir. Ils ont également tourné une courte vidéo avec la star du film, Leonardo DiCaprio, dans laquelle l’acteur livre sa vision de la crise climatique. Leur conclusion ? Ils seraient plus percutants et convaincants en produisant davantage de vidéos au format court. Ainsi, McKay, qui a débuté comme scénariste pour l'émission Saturday Night Live avant de réaliser Anchorman et The Big Short, a fondé une petite société de production, Yellow Dot Studios, avec pour objectif de canaliser tout son humour vers une mission : pousser le public à sauver la planète. Car même l’humour noir peut aider à faire face à l’angoisse. Et McKay sait, grâce à son expérience, qu’un public se soude toujours autour d’un rire partagé.