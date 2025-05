Gabriela Hearst a fait rentrer la conscience climatique dans la haute couture

Gabriela Hearst a déménagé à New York quand elle avait une vingtaine d'années, pour y faire ses études, puis a cofondé une petite marque de vêtements appelée Candela. Elle a donné un nouvel élan à sa carrière de créatrice en 2015 en lançant sa marque éponyme, un label si haut de gamme qu’il a été comparé à des maisons comme Hermès. À mesure que son entreprise gagnait en taille et en notoriété, les questions liées à l’impact environnemental sont devenues plus pressantes.

Lors d’un voyage en 2017 dans une région du Kenya touchée par la sécheresse, elle s’est retrouvée confrontée à l’excès de la culture consumériste occidentale : « Vingt millions de personnes [en Afrique de l’Est] risquaient la famine, et cela ne faisait pas la une des journaux », se souvient-elle. « Ils paient le prix de notre mode de vie. Cette injustice m’est restée en tête, impossible ensuite de l'ignorer. » Elle a alors redoublé d’efforts pour ancrer son travail dans une démarche environnementale : en 2020, peu avant de rejoindre Chloé, elle a organisé le tout premier défilé de mode neutre en carbone de l’industrie.

Pour la plupart des créateurs, être nommé à la tête d’une grande maison européenne comme Chloé représente le but d'une vie. Mais pour Hearst, qui a été directrice artistique de la maison de 2020 à 2023, c’était aussi une occasion d’expérimenter et de mettre en pratique ses convictions au service une marque emblématique.

En moins d’un an, elle a contribué à transformer Chloé en entreprise certifiée B Corp — un label qui distingue les sociétés poursuivant des objectifs sociaux ou environnementaux, au-delà de la simple recherche de profit. Chloé a ainsi été la première maison de luxe à obtenir cette certification. Lorsqu’elle a présenté ses dernières collections pour la marque, chacune d’entre elles s’articulait autour de grands thèmes liés à la notion de « réussite climatique » : la première portait sur la régénération, la deuxième sur l’énergie (et plus précisément la fusion), la troisième sur l’autonomisation des femmes, et la quatrième sur la pleine conscience pour passer à l’action. Elle s’est habituée aux regards sceptiques ou moqueurs que ces choix suscitaient.