La surfeuse Maya Gabeira s'attaque au fléau des déchets plastiques

En 2013, pendant la descente de la plus énorme vague qu’elle ait jamais tentée, elle est catapultée dans l’eau. Elle frôle la mort et s’en sort avec une jambe cassée et de multiples lésions à la colonne vertébrale. Après trois opérations du dos et quatre années de convalescence, elle se sent plus forte pour affronter à nouveau les vagues. En janvier 2018, elle vainc la plus haute vague – près de 21 m – jamais surfée par une femme.