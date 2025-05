L’activiste Pattie Gonia veut réconcilier la communauté LGBTQ+ avec le grand air

Aujourd’hui, cet enfant élevé en suivant la vision suffocante du grand air est à la tête d’un mouvement construit sur un tout autre niveau. Et le tout, en talons. Après être devenue populaire en 2018 pour avoir fait une randonnée en bottes à talons de 15 centimètres , la première « queen randonneuse » est née. Pattie Gonia , une drag-queen activiste qui transforme les ravins en podium et qui cherche à rendre la nature plus accueillante pour la communauté LGBTQ+. « Je pense que ce que l’on a toujours dit à la communauté queer, c’est de se précipiter vers les grandes villes pour être acceptée », explique Pattie, qui utilise le pronom « elle » quand elle est en tenue de drag. « Et j’ai l’impression d’avoir fait l’inverse et d’avoir couru vers les bois. »

Pattie habite à Bend, dans l’Oregon, elle randonne autour de son étang préféré. On la connaît pour performer dans des tenues extravagantes, dont certaines sont fabriquées à partir de tentes « upcyclées ». Et sensibilise dorénavant au changement climatique mais elle pratique le drag depuis longtemps. « Les drag-queens ont toujours été à la tête de l’organisation de la communauté queer et des manifestations », explique Pattie. Son argument est appuyé par la star de la série humoristique américaine Parks and Recreation, Nick Offerman, qui l’a invitée à se produire l’an passé au festival Netflix Is a Joke, à Los Angeles. Elle faisait partie d’une nuit comique vouée à inspirer à des actions contre le changement climatique. Le numéro de Pattie comprenait (entre autres) un discours sur le film d’animation Némo, et la capacité qu’ont les poissons clown de changer de sexe. « La santé de notre écosystème n’est pas un sujet particulièrement sexy », admet Nick Offerman, « ce n’est pas non plus facile d’en faire le sujet d’un numéro comique, ce qui rend l’expertise de Pattie unique et impressionnante ».