Que faire du plastique recyclé ? Pourquoi pas construire des écoles ?

Ne reste qu’à fournir toit et fenêtres. Une maison traditionnelle avec deux chambres, salle de bains, salon, salle à manger et cuisine nécessite approximativement 5 tonnes de plastique et peut être montée en cinq jours environ, pour un prix compris entre 3 900 et 6 800 euros. Ces structures sont aussi parasismiques, ignifugées, bien isolées et robustes, et leur durée de vie estimée à plus de deux cents ans. En 2017, dans le cadre d’un partenariat avec l’Unicef, Conceptos Plásticos a construit une usine à Abidjan, en Côte d’Ivoire.