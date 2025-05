Sana Javeri Kadri : le commerce des épices pourrait-il être plus durable ?

Aujourd’hui, Diaspora Co. propose quarante et une espèces d’épices – poivre noir, cardamome, mélanges d’Inde et du Sri Lanka, etc. À l’inverse de la plupart des entreprises du secteur, Diaspora Co. traite directement avec plus de 150 fermes et touche

des milliers de petits producteurs, qui reçoivent en moyenne quatre fois le prix plancher pour leur production d’épices biologiques de qualité.