Lewis Pugh a nagé dans les eaux glacées de l’Antarctique pour mieux les protéger

Depuis lors, il a nagé dans un lac glaciaire de l'Everest, traversé le pôle Nord et nagé de l'Arabie saoudite à l'Égypte en passant par la mer Rouge, un voyage qui l'a amené à côtoyer de magnifiques récifs coralliens. Bien que la plupart des nations se soient engagées à limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, Lewis Pugh craint que le temps nous soit compté et que ces changements n'adviennent pas assez vite. Au-delà de ce seuil, souligne Pugh, nous perdrions entre 70 et 90 % des récifs coralliens de la planète et, à partir de 2 degrés, probablement tous les coraux. « Ce sera la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous perdrons un écosystème entier », soupire-t-il.

Après une traversée à la nage de la mer de Ross, dans les profondeurs de l'Antarctique, en 2015, Lewis Pugh a entrepris plusieurs voyages à Moscou. Il y a rencontré Fetisov, le capitaine des équipes de hockey ayant remporté des médailles d'or pour l'Union Soviétique dans les années 1980, qui est devenu membre du Parlement russe. Il m'a dit : « Lewis, j'étais défenseur et le monde a besoin de plus de défenseurs et de protecteurs », se souvient Lewis Pugh. M. Fetisov a organisé des rencontres avec un certain nombre de hauts fonctionnaires, dont une réunion au Kremlin avec le chef de cabinet de l'époque, Sergei Ivanov, aujourd'hui envoyé spécial pour la protection de l'environnement, l'écologie et les transports. L'année suivante, le président russe Vladimir Poutine a donné son accord à un effort international visant à créer une zone marine protégée de plus de 1,5 million de kilomètres carrés dans la mer de Ross, l'une des plus vastes au monde. « Vous vous souvenez de la diplomatie du ping-pong dans les années 1970 ? » demande M. Pugh, en faisant référence aux échanges de joueurs de ping-pong entre les États-Unis et la Chine dans les années 1970. « Eh bien là, c'était la diplomatie du Speedo. »

Après avoir traversé l'inlandsis Est-Antarctique en 2020, Lewis Pugh est retourné à Moscou, où Viacheslav Fetisov et lui espéraient obtenir le soutien de la Russie pour la création de trois nouvelles zones marines protégées dans l'Antarctique. Ces négociations n'ont toutefois pas abouti et il n'est pas certain que la Russie respecte l'engagement qu'elle avait pris auparavant. En janvier 2020, l'armée de l'air néo-zélandaise a repéré un navire de pêche russe dans la zone marine protégée de la mer de Ross, un acte que les États-Unis ont par la suite qualifié d'« illégal » et de « flagrant délit ».