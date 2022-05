Nos fruits et légumes sont de moins en moins nutritifs

LE SEUIL DES RENDEMENTS DÉCROISSANTS

L’une des plus grandes études scientifiques à attirer l’attention sur ce sujet a été publiée dans le numéro de décembre 2004 du Journal of the American College of Nutrition. À l’aide des données du Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) sur les nutriments publiées en 1950 et 1999, des chercheurs de l’université du Texas à Austin ont remarqué des changements dans treize nutriments, et ce dans quarante-trois cultures de jardin différentes : des asperges aux haricots verts, en passant par les fraises et les pastèques.

Ces fruits et légumes crus présentaient une baisse des protéines, du calcium et du phosphore, qui sont essentiels à la formation et au maintien d’os et de dents solides ainsi qu’au bon fonctionnement des nerfs. Ont également été constatées une baisse de la teneur en fer, indispensable au transport de l’oxygène dans tout l’organisme, et en vitamine B2, essentielle pour le métabolisme des graisses et des médicaments. Les niveaux de vitamine C, importante pour la croissance et la réparation des différents tissus de l’organisme et pour la fonction immunitaire, ont également diminué.

Le taux de diminution varie en fonction des nutriments et du type de fruit ou de légume, mais il se situe généralement entre 6 % pour les protéines et 38 % pour la vitamine B2. La teneur en calcium a notamment chuté de façon spectaculaire dans le brocoli, le chou kale et les feuilles de moutarde, et la teneur en fer a subi une baisse importante dans les blettes, les concombres et les feuilles de navet. Les asperges, les choux, les feuilles de moutarde et les feuilles de navet ont également perdu des quantités considérables de vitamine C.

Depuis, d’autres travaux ont confirmé que les niveaux de nutriments sont en déclin. Une étude publiée en janvier 2022 dans la revue Foods a révélé que, si la teneur en fer de la plupart des légumes cultivés en Australie était relativement similaire entre 1980 et 2010, certains légumes présentaient des baisses notables. Des diminutions de la teneur en fer, pouvant aller de 30 à 50 %, ont été constatées pour le maïs doux, les pommes de terre à peau rouge, le chou-fleur, les haricots verts, les petits pois et les pois chiches. En revanche, les avocats Hass, les champignons et la betterave argentée (ou bette à carde) ont vu leur quantité de fer augmenter.

Selon les experts, les céréales ont également connu un déclin. Une étude publiée en 2020 dans la revue Scientific Reports a révélé que la teneur en protéines du blé a diminué de 23 % entre 1955 et 2016, et que les teneurs en manganèse, en fer, en zinc et en magnésium ont aussi considérablement diminué.

Ces baisses alarmantes ont également des répercussions sur les consommateurs de viande. Les vaches, les porcs, les chèvres et les agneaux se nourrissent désormais d’herbes et de céréales moins nutritives, ce qui rend par conséquent la viande et les autres produits d’origine animale moins nutritifs qu’auparavant, selon Montgomery.