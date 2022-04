Partout dans le monde, des peuples de marins continuent à vivre en harmonie avec l’océan

La raréfaction des ressources est aussi remarquée par les Jangadeiros du Brésil, qui partent à la pêche sur de petites embarcations, les jangadas. Ils sont prêts à prendre tous les risques pour quelques poissons.

Ces pêcheurs brésiliens affrontent des vagues de 4 à 6 mètres de haut formées par un alizé puissant, debout sur une sorte de planche à voile en bois de balza ! De sacrés marins qui s’en vont pour quelques jours à bord de ces radeaux de 5m de long, pour se rendre parfois à plus de 50 kilomètres du rivage. Une glacière, une voile, un mat, et c’est tout... La nuit, ils se glissent dans la coque sans hublot pour dormir. Une particularité de ce mode de pêche : ils n’ont pas de feu de navigation, et naviguent vraiment au ras de l’eau.

C’est un miracle qu’ils existent encore, car, ils pêchent dans les eaux les plus passantes du monde et cohabitent avec de beaucoup plus grosses embarcations, notamment d’immenses bateaux pétroliers. D’ailleurs, la première fois de ma vie que je les ai croisés, c’était lors de mon deuxième tour du monde à la voile : ils étaient au creux d’une vague et mon bateau lancé à pleine vitesse a failli leur monter dessus. Heureusement nous avons réussi à éviter la collision. J’ai été impressionné de leur amour de la mer comme celui de la compétition, car, parfois, ils revenaient de trois jours de pêche puis repartaient quelques heures plus tard pour faire des régates à bord des mêmes jangadas !