La précarité énergétique et ses angles morts : comment avancer ?

Grâce au programme SOS Taudis, la Fondation Abbé Pierre a pu ces dernières années soutenir près de 2 800 logements de propriétaires occupants en difficulté. La Fondation compte aussi dans ses programmes d’aides financières le projet Toits d’abord qui engage des fonds pour soutenir les habitations en réhabilitation.

« Cela permet de produire des logements sociaux performants pour que les personnes en situation financière difficile ne s’engouffrent pas dans la précarité énergétique », explique Hélène Denise. « À l’aide de ce programme, depuis 2012, plus de 7 900 logements ont été construits ou reconstruits, dont 5 000 réhabilités, avec en moyenne un gain énergétique de 65 % après les travaux », poursuit-elle.

LES GRANDS OUBLIÉS DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

La précarité énergétique est un sujet complexe, difficile à mesurer et dont les causes sont nombreuses. À ce jour, certaines de ces causes restent encore peu traitées. L’adaptation des logements aux vagues de chaleur par exemple semble ne pas être prise en compte systématiquement dans le processus de réhabilitation. « Durant l’année passée, sur 200 000 maisons réhabilitées, seules 50 ont vu l’installation d’outils d’adaptation aux vagues de chaleur être financés », affirme Hélène Denise. « Il suffit pourtant de saisir l’opportunité de faire de simples ajouts durant la réhabilitation en utilisant par exemple un isolant adapté ou en installant des volets. Nous sommes en train de louper le coche » appuie-t-elle.

D’autres difficultés restent à surmonter comme la mobilisation des propriétaires bailleurs dans la rénovation énergétique de leurs biens immobiliers. La question de la ruralité et du manque d’accès aux services, équipements et informations sur le sujet, la question du réchauffement climatique qui doit être prévenu autant que faire se peut, et bien d’autres sujets doivent encore être abordés.

L’ONPE a choisi de se saisir de ces sujets à l’occasion de son colloque dont la dernière édition en date a eu lieu les 4 et 5 décembre 2024 à Lyon. Cet événement réunissait de nombreux acteurs en capacité de conseiller ou de prendre des décisions politiques, pour leur permettre d’échanger sur la question de la précarité énergétique.

La journée contre la précarité énergétique est l’un des autres événements financés par l’ONPE et organisés par de nombreuses associations en France, dont la Fondation Abbé Pierre. Cette journée est l’occasion pour les associations de sensibiliser globalement sur le sujet.